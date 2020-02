Audi e-tron: l’efficacité allemande | WSI

La mécanique raffinée et la haute performance inaugurent la nouvelle ère de la mobilité électrique Audi

Proposé par Motori.it

Le premier SUV zéro émission de la maison des quatre anneaux impressionne par la haute technologie et les performances garanties par son groupe motopropulseur électrique. La gamme e-tron a inauguré une nouvelle ère écologiquement durable pour Audimalgré les dimensions importantes de la voiture: 4,9 mètres de long et 1,93 de large. Le compartiment de chargement est également au sommet de sa catégorie, grâce à une capacité de 660 litres qui peut être augmentée jusqu’à 1725 litres si les sièges arrière sont rabattus.

La conduite peut être trouvée nombreuses configurations volant et siège à réglage électrique, ainsi que toutes les commandes sur de grands écrans. Selon la tradition de la marque allemande, l’utilisation de matériaux de qualité extrême offre un produit exclusif et une expérience de conduite unique. Derrière le volant multifonctionnel se trouve l’instrumentation numérique dotée d’un écran de 8,6 pouces, tandis que l’écran de 10,1 pouces du système d’infodivertissement se distingue au centre du tableau de bord, qui peut également être géré via des commandes vocales. Il y a aussi un troisième écran positionné à la base de la console qui vous permet de contrôler la climatisation via des commandes tactiles. Les plus technologiques peuvent également demander des rétroviseurs virtuels qui, à l’aide de micro-caméras, retravaillent les images numériques puis les reproduisent sur un écran de 7 pouces positionné entre le tableau de bord et la porte. En optimisant l’aérodynamisme de la voiture, ils garantissent une autonomie plus élevée d’environ 5 km pour chaque recharge électrique.

Sur la nouvelle plateforme MLB Evodeux puissants moteurs électriques sont installés pour l’e-tron 55 quattro, capables d’offrir une puissance totale de 408 ch et 660 nm de couple maximal déchargé sur les deux essieux. Le couple instantané et la cavalerie abondante permettent des performances incroyables, qui peuvent se résumer à une accélération de 0 à 100 km / h en seulement 5,7 secondes, malgré une masse de la voiture d’environ 2,5 tonnes. Grâce à la traction intégrale électrique, cette voiture est sûre sur tout type de terrain, y compris la neige ou les chemins de terre. Dans ces cas, le système Audi Drive Select est également fourni, ce qui vous permet de modifier la réponse d’une série de composants e-tron (direction, accélérateur, boîte de vitesses, configuration) électroniquement, en utilisant 7 paramètres différents.

Les deux propulseurs électriques ils sont alimentés par un pack de batteries lithium-ion situées entre les deux axes et équipées d’un système de refroidissement indirect. La capacité de la batterie est égale à 95 kWh et – selon les données déclarées par le constructeur – vous permet de parcourir jusqu’à 437 km, par cycle Wltp, avec une seule charge.

Cette voiture peut compter sur un système de récupération d’énergie cinétique lors du freinage et de la décélération: il est ainsi possible de réutiliser jusqu’à 30% d’énergie transformée en électricité par les moteurs. Les batteries peuvent être rechargées via une prise domestique traditionnelle ou en utilisant des bornes de recharge publiques. De plus, au cours de cette année, le connecteur sera disponible pour une charge rapide à l’aide de colonnes spécifiques (80% en seulement 30 minutes).

Pour augmenter l’efficacité Dans l’ensemble du véhicule pendant les déplacements routiers normaux, l’e-tron utilise principalement le moteur électrique connecté à l’essieu arrière. L’unité avant Zero Emission reste complètement déconnectée de l’alimentation électrique, ne fonctionnant que dans les cas où une plus grande puissance est requise ou après une réduction de la traction. La gestion thermique de l’ensemble du système de charge joue également un rôle fondamental, de la batterie aux moteurs électriques, qui contribue à la réutilisation de l’énergie utile au chauffage et à la climatisation de l’habitacle jusqu’à 3 Kw.

L’équipement standard comprend des jantes en alliage Spécifications de 19 pouces, suspension pneumatique adaptative et un riche ensemble de systèmes ADAS, y compris l’avertissement de sortie de voie et le pré-sens avant avec des prix à partir de 85 100 euros. Récemment, la configuration S-Line a également été introduite pour la gamme e-tron, avec un pare-chocs avant avec un profil plus “ musclé ” équipé de plus grandes prises d’air, développé pour augmenter la propreté des flux, et d’un nouveau spoiler au hayon. Le réglage plus dynamique est également souligné par les roues en alliage de 20 pouces et la suspension pneumatique Sport à suspension pneumatique adaptative.

L’article complet a été publié dans le numéro de février du magazine Wall Street Italia.