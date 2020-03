Audi Q5 Sportback, la surprise redoutée des BMW X4 et Mercedes GLC Coupé

La famille Audi SUV accueillera un nouveau membre. Il s’agit de la nouvelle Audi Q5 Sportback, un autre SUV coupé qui émergera dans le but d’affronter à la fois le BMW X4 et le Mercedes GLC Coupé. Sa sortie est confirmée pour cette année 2020.

Bram Schot, PDG de Audi, a fait une série d’annonces importantes lors de la présentation des résultats financiers qui a été faite à Ingolstadt (Allemagne). Le patron de l’entreprise aux quatre anneaux a confirmé plusieurs lancements qui auront lieu cette année et qui toucheront directement la famille des SUV de la marque allemande.

Tout au long de cette année 2020, un total de 20 modèles seront introduits, nouvelles ou mises à jour des versions actuelles. Parmi cette énorme quantité de nouvelles, il y a un coupé SUV très intéressant auquel nous devons prêter une grande attention. Ce n’est ni plus ni moins que nouvelle Audi Q5 Sportback. C’est vrai, Audi travaille sur une alternative plus dynamique et sportive au Q5 lui-même.

Le nouveau Q5 Sportback sera lié à la nouvelle Audi Q5.

La ligne que suivra ce nouveau modèle est claire. Nous nous retrouverons devant un “frère aîné” de l’Audi Q3 Sportback. Par sa taille, le nouveau Q5 Sportback se positionnera comme un rival direct avec le BMW X4 et le Mercedes GLC Coupé. L’image qui dirige cet article nous montre une recréation avec laquelle nous anticipons comment sa conception sera. Un aspect qui, logiquement, sera étroitement lié au Q5.

Le lancement de l’Audi Q5 Sportback

L’arrivée du nouveau Q5 Sportback aura lieu cette année. Il devrait avoir lieu au second semestre 2020. Il ne faut pas exclure que ses débuts auront lieu dans certains salons de l’automobile des États-Unis, car le marché nord-américain est très important pour le Q5. Il est également important de noter que le lancement du Q5 Sportback coïncidera avec le lifting du Q5.

La la deuxième génération de l’Audi Q5 sera mise à jour. Nous avons déjà publié de nombreuses photos d’espionnage de cette mise à jour en cours de développement. Ce modèle sera la base choisie par Audi pour le développement du nouveau Q5 Sportback. Ils partageront la plate-forme, les composants et la section mécanique.

La deuxième génération de l’Audi Q5 sera mise à jour avec une mise à jour en milieu de cycle.

Quant à l’endroit où il sera produit, le plus plausible est qu’il se trouve au Mexique. Plus précisément dans l’usine d’Audi à San José Chiapa. Le Q5 y ​​est produit et l’usine a une capacité de production annuelle de 150 000 unités.