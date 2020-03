Audi R8 Green Hell: une nouvelle version plus radicale en route?

La firme d’Ingolstadt a récemment enregistré le nom Audi R8 Green Hell, un nom très suggestif qui ne peut être destiné qu’à une nouvelle variante plus radicale ou orientée piste de la voiture de sport allemande à moteur central. Pour le moment, ce nom n’a été enregistré qu’en Europe.

La société allemande a déposé une demande d’enregistrement pour la désignation «R8 Green Hell» auprès des autorités européennes des brevets et des marques. La demande est très récente, il a une date du 10 mars dernier, pour le moment, l’entreprise doit attendre la confirmation de cette agence pour garantir la propriété du nom. Donc pour le moment la seule chose dont nous sommes sûrs est que la marque a déposé une demande d’enregistrement sous ce nom.

Ce nom fait clairement allusion à la configuration Nordschleife du circuit du Nürburgring, qui il est surnommé l’enfer vert (Green Hell en anglais), donc la raison de l’enregistrement de ce nom semble être assez claire de la part de la société allemande.

Audi R8 Spider RWD.

Le circuit du Nürburgring est l’une des étapes dans lesquelles la firme d’Ingolstadt a développé l’Audi R8, comme tant d’autres marques européennes, donc cela ne peut pas être la raison de cet hommage à la mise en page. Les versions compétition de la R8 sont assidues aux tests sportifs qui ont lieu chaque année au Nürburgring, donc cela pourrait être une bonne raison de justifier ce nom, cependant, tout indique que les intentions de la marque vont dans une autre direction. .

Ongle Future édition limitée ou version plus radicale de la voiture de sport à moteur central L’allemand est l’option la plus plausible pour porter ce nouveau nom. Pour le moment, nous n’avons aucune idée de cette nouvelle variante, et nous ne pouvons pas confirmer que si elle est lancée, ce sera pendant la génération actuelle du modèle. C’est actuellement dans la dernière moitié de son cycle de vie et la nouvelle génération de la voiture de sport a déjà été confirmée par la marque. Pour ce que une nouvelle version plus explosive comme dernière édition d’adieu ce serait tout à fait logique.

La génération actuelle du R8 a été introduite en 2015 et sa dernière mise à jour a été publiée fin 2018. Bien que nous nous attendions à ce que le modèle ait plus de versions mécaniques, à ce jour, la R8 de deuxième génération a bénéficié d’un seul moteur, bien que ce bloc V10 de 5,2 litres soit disponible en deux options de puissance. Dès le premier instant, la R8 Type 4S a eu 2 niveaux de puissance, 540 et 610 HP, mais après la mise à jour 2018, le V10 délivre 570 et 620 chÉgalisant les performances de la version la plus puissante équipée de ce moteur 10 cylindres, la Lamborghini Huracán Performante de 620 ch. Il n’est donc pas trop probable que nous voyions une Audi R8 plus puissante, bien qu’elle soit plus légère ou plus radicale au niveau du cadre.