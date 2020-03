Augmentation des cas d’infection par un coronavirus lors de la conférence Ethereum

Faits saillants:

La communauté Ethereum est en alerte après la publication d’une liste de personnes infectées sur EthCC.

Certaines personnes infectées déclarent que peu de mesures de sécurité ont été mises en œuvre.

Plus d’une douzaine de membres de la communauté Ethereum qui ont participé à la conférence EthCC (Ethereum Community Conference), qui s’est tenue à Paris, France, au cours de la première semaine de mars dernier, ont été testés positifs pour les coronavirus, selon les listes compilées par les participants.

Au moins six participants EthCC hospitalisés ont utilisé ces listes pour alerter la communauté Ethereum. La liste, qui comprend de vrais noms et symptômes, n’a pas été entièrement confirmée par les médias. Cependant, le créateur de la liste, Justin Drake, a écrit dans un tweet que “cette transparence radicale et responsable pourrait changer certains comportements et sauver des vies”.

Une participante anonyme de 20 ans dont les tests étaient positifs, bien qu’elle ait peut-être contracté le virus de son partenaire – qui a également été testé positif pour COVID-19 – dit qu’il n’y avait pas beaucoup de mesures préventives lors de l’événement. La conférence EthCC a été planifiée par l’organisation à but non lucratif Ethereum France (EF), et a été suivie par des bénévoles de ConsenSys et d’autres sociétés de crypto-monnaie.

“Il y avait peu de gens avec des masques et du gel antibactérien”, a-t-il expliqué. “La plupart des participants à EthCC étaient jeunes et pensaient que le virus ne les affecterait pas.”

La participante a ajouté qu’elle avait été hospitalisée pendant deux jours après son retour aux États-Unis et qu’elle était encore très malade. Elle n’est pas sur la liste qui circule, indiquant que le nombre d’infection dans l’événement est probablement plus élevé.

La seule chose qu’ils ne vous disent pas sur le coronavirus, c’est qu’il vous rend incapable de respirer, c’est comme si vous vous noyiez (…) Je suis vraiment surpris que l’EthCC n’ait pas été annulé et que tout se soit bien passé. virtuel.

L’investisseur de ConsenSys Labs, Min Teo, a tweeté que toute personne ayant assisté à la conférence, qu’elle présente ou non des symptômes, devrait être maintenue en quarantaine individuelle. Un autre participant anonyme à EthCC a déclaré qu’il souhaitait que la Fondation Ethereum ait pris une position plus active pour avertir les organisateurs d’événements.

Cela soulève des questions sur le leadership et la responsabilité au sein de l’écosystème, a déclaré un participant anonyme à EthCC à un point de vente, qui a noté ce qui suit:

Je pense qu’EF avait la responsabilité d’avertir les gens à l’avance de ne pas se rassembler lors des prochaines conférences, en tenant compte en particulier du fait que les personnes qui étaient à ETHDenver sont également tombées malades. Je comprends qu’EF ne contrôle pas EthCC ou EthGlobal, mais peut-être qu’ils ont pu donner un avertissement préalable.

Cette liste pourrait être un pas dans la bonne direction pour empêcher une nouvelle propagation de la maladie. Cependant, Claire Brindis, codirectrice du Centre d’information sur la santé des adolescents et des jeunes adultes de l’USCF, pense que de telles listes pourraient mettre les gens encore plus en danger à l’avenir.

“En particulier, lorsque nous examinons le type de xénophobie que nous avons aujourd’hui, les personnes figurant sur ces listes pourraient être mises en danger”, a déclaré Brindis. «Je prévois qu’il pourrait y avoir des ramifications négatives inattendues. Je voudrais être averti si j’ai été exposé, mais pas via un support public comme celui-ci. Je suis inquiète sur la façon dont les gens pourraient utiliser ces informations contre d’autres«.

Effets sur l’écosystème Ethereum

Pour certains fans d’Ethereum, cette épidémie soulève des questions sur le leadership communautaire. “Bitcoin ne souffre pas de ce problème d’avoir une figure de proue qui peut avoir un impact sur l’écosystème”, explique un participant anonyme.

J’espère que cela change la façon dont les événements Ethereum sont menés. Il semble que les dirigeants doivent être plus conscients des problèmes mondiaux qui se produisent “, a-t-il déclaré.

De son côté, ConsenSys, dirigé par le cofondateur d’Ethereum, Joe Lubin, a publié une déclaration publique affirmant que la société était “bien établie pour maintenir la continuité des affaires”. De toute évidence les voyages et réunions d’entreprise se dérouleront entièrement en ligne, y compris l’événement Ethereal, qui se tiendra à New York en mai.

Malgré le fait que Lubin et d’autres cadres de ConsenSys soient considérablement absents de la liste publique des personnes infectées, certains noms de participants sont trouvés anonymes dans la liste.

Lubin et le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, étaient présents aux côtés de la communauté Ehereum à l’EthCC à Paris. Buterin a tweeté samedi dernier qu’elle est en bonne santé et informera la communauté si elle présente des symptômes.

