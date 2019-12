Augmentation des homicides malveillants dans 33 des 50 municipalités les plus violentes du Mexique

Les municipalités les plus violentes du Mexique restent presque les mêmes 50 depuis le début du gouvernement actuel. En un an, 44 ont approuvé leur maintien sur la table, et 33 d'entre eux ont connu une augmentation de l'incidence des homicides malveillants, soit 7 sur 10.

Les cas où la plus forte augmentation a été enregistrée sont les municipalités de Michoacan d'Uruapan (avec 144 pour cent), Zamora (68 pour cent), Acámbaro (60 pour cent) et Morelia (48 pour cent), ainsi que Solidaridad, Quintana Roo, (84 pourcent).

Dès le début de l'administration d'Andrés Manuel López Obrador, la liste des 50 municipalités (2 mille 326) les plus violentes du pays a été identifiée.

Il a été dit que ces municipalités ont accumulé 50% des homicides illicites dans tout le pays et se sont concentrées sur elles la nouvelle stratégie de sécurité, y compris le déploiement de la Garde nationale.

Les chiffres publiés samedi par le Secrétariat Exécutif du Système National de Sécurité Publique, révèlent que la liste reste pratiquement la même, seules six communes l'ont quittée.

Ceux qui sont entrés sur la liste noire, tous en raison d'une augmentation de l'incidence du nombre d'homicides malveillants sont Solidaridad, Quinta Roo; Plages de Rosarito, Baja California; Zamora, Michoacán; Álvaro Obregón, Mexico; Acámbaro, Michoacán et Tlalpan, Mexico.

Comme en 2018, Tijuana, Baja California; Ciudad Juarez, Chihuahua, et Acapulco, Guerrero, sont ceux qui continuent de diriger, dans cet ordre.

Tijuana a connu une réduction de 10% de l'incidence des homicides malveillants, mais cela ne l'a pas empêchée de rester numéro un en termes d'homicides malveillants pour la deuxième année consécutive.

La deuxième municipalité la plus violente est Ciudad Juárez, où l'incidence des homicides malveillants a augmenté de 31%; à Acapulco, troisième place encore, il y a eu une baisse de 30%.

Les autres municipalités en hausse étaient Valle de Santiago, León, Silao, Salamanque et Celaya, Guanajuato, avec 41, 23, 8, 7 et 2 pour cent respectivement; Capitale de Chihuahua, 19%.

En outre, Hermosillo et Cajeme, Sonora, avec 36 et 33 pour cent; Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan et Tonalá, Jalisco avec des augmentations de 13, 21 et 43 pour cent. Tandis qu'Álvaro Obregón, Cuauhtémoc et Iztapalapa à Mexico, avaient 34, 16 et 11 pour cent.

En 2018, il y avait 842 municipalités dans le pays où aucun homicide illicite n'a été commis, un chiffre qui a été réduit en 2019, alors qu'il y avait 805 municipalités sans un seul cas, soit une différence de 37 municipalités.

Les municipalités qui ont enregistré la plus forte réduction de l'indice des homicides malveillants sont Ciudad Victoria, Tamaulipas; Chilpancingo, Guerrero et Tecomán, Colima, avec respectivement 49, 44 et 30 pour cent. Malgré cela, ils n'ont pas laissé la liste des 50 municipalités les plus violentes du pays.