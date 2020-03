Augmentation du nombre de procédures de faillite dans les entreprises

D&B rapporte, à travers l’étude des concours et des dissolutions, qu’il a détaillé que le nombre de concours commerciaux a augmenté de 49% en février par rapport au même mois en 2019, jusqu’à 513, tandis que les dissolutions ont augmenté de 4% à 3091.

La directrice des études d’Informa D&B, Nathalie Gianese, directrice des études d’Informa D&B, souligne que l’augmentation du nombre de compétitions en février est “un changement de tendance”, car depuis octobre 2019 il y a “une baisse continue”.

Dans le cumul annuel, l’étude indique que les concours commerciaux s’élèvent déjà à 880, 34% au-dessus des deux premiers mois de 2019, et les solutions atteignent 7110, en l’occurrence 4% de moins que l’année précédente.

Sur le total des offres soumises jusqu’à présent cette année, environ 79% correspondent à des microentreprises, plus de 18% à des petites entreprises, 2,5% sont de taille moyenne et seules trois grandes entreprises ont entamé une procédure de mise en faillite.

La Catalogne est la communauté avec le plus de compétitions au cours des deux premiers mois de l’année, 27% du total, et en février, 234 et 140 respectivement. Ci-après Madrid et Valence, avec respectivement 139 et 129 au total et 77 et 74 en février.

Les solutions sont dirigées par Madrid, qui atteint 2 022 au cours des deux premiers mois, soit une augmentation de 15%. L’Andalousie atteint 915, contre 914 l’année dernière, et Valence en ajoute également un en 805. Ensemble, ils représentent plus de la moitié du total des processus déclarés ce mois-ci. Castilla-La Mancha a réduit ses chiffres de 72%, de 838 à 238, bien que l’année dernière, elle ait eu un nombre atypique de processus.

Les entreprises en concurrence au cours des deux premiers mois de l’année comptaient 8 307 employés et un chiffre d’affaires de 1 332 millions d’euros, plus de 711 millions d’euros qui s’ajoutaient à la même période de l’année précédente. Dans les personnes touchées par les dissolutions, 20 069 personnes ont travaillé et ont réalisé un chiffre d’affaires de plus de 2 700 millions d’euros, en deçà des 4 400 millions en janvier 2019.

En termes de secteurs, de construction et de commerce, ils ont le plus grand nombre de concours et dissolutions depuis janvier.

