Augmentez vos bénéfices avec la plateforme de financement de la culture de cannabis JuicyFields

Faits saillants:

La plateforme de crowdfunding JuicyFields cannabis est également une ferme collective mondiale en ligne

Investissez dans l’industrie de la culture du cannabis avec du bitcoin, de l’éther et de l’argent fiduciaire traditionnel.

27 mars 2020, Berlin, Allemagne – Le producteur de cannabis basé à Berlin JuicyFields.io a annoncé le lancement de sa plateforme juridique coopérative de cannabis Crowdgrowing. JuicyFields est un pionnier en son genre, avec des partenaires autorisés dans plusieurs pays et offre aux utilisateurs un service mondial entièrement automatisé. La plate-forme s’adresse à toutes sortes de passionnés d’affaires, qui acceptent le bitcoin et l’éther, en plus des paiements fiduciaires traditionnels.

JuicyFields a pour mission de créer un marché parfaitement connecté des amateurs de cannabis, des supporters, des entreprises et des entrepreneurs en herbe. Avec son système tactile sans plante innovant, le cannabis peut être cultivé à distance, qu’il soit légal ou non dans le pays d’origine de l’utilisateur. En Europe, la popularité de JuicyFields.io a augmenté encore plus rapidement que ses usines et cherche maintenant à se développer sur la scène mondiale.

JuicyFields n’est pas seulement une plateforme pionnière de microfinance du cannabis, mais aussi une ferme collective mondiale en ligne. JuicyFields aide d’autres startups du cannabis à travers le monde à lever les fonds nécessaires à leur développement. De cette façon, tous les participants de JuicyField réalisent un bénéfice après la vente de la récolte.

Le PDG et fondateur de JuicyFields.io, Alan Glanse

«Le financement participatif en Europe a déjà atteint un niveau significatif de croissance, d’adoption et de maturité. Nous avons décidé d’aller plus loin. Crowdgrowing amasse non seulement des fonds pour le développement de projets, mais vous permet de participer à une industrie du cannabis très rentable mais strictement réglementée. Nous serons intéressants à la fois pour les investisseurs et pour les entrepreneurs à la recherche de financement et qui ont de grandes opportunités. “

Alan poursuit:

«Non seulement nous collectons des fonds pour de nouvelles startups de cannabis dans le monde, mais nous partageons également les bénéfices de chaque culture de nos partenaires avec nos membres pendant 5 ans. Nos consultants en financement participatif ont de l’expérience dans la réussite des travaux de financement participatif en Amérique et en Europe et nous avons rendu la plateforme aussi internationale que possible. »

Les variations de la législation sur la production de cannabis dans le monde ont constamment empêché des millions de personnes de participer aux activités de l’industrie, mais JuicyFields a maintenant la réponse. Que vous soyez un passionné de crypto-monnaie, un activiste du cannabis ou simplement une personne soucieuse des affaires, JuicyFields offre à chacun la possibilité de gagner de l’argent dans l’industrie du cannabis.

Comment ça marche?

N’importe qui peut démarrer un contrat rentable pour aussi peu que 50 € et après 3 mois, il recevra sa première partie de la vente de cannabis, directement dans son portefeuille. Pour commencer, les utilisateurs peuvent cliquer sur un lien personnalisé et choisir un contrat approprié sous “Compte producteur”. Des contrats à court terme (flash) ou à long terme sont disponibles. Le processus de culture de cannabis en ligne n’a jamais été aussi simple.

Gagnez des grammes gratuits avec la campagne de récompenses JuicyFields

Les parties prenantes peuvent consulter la campagne de récompenses JuicyFields aujourd’hui et obtenir des grammes gratuits récompensés pour avoir contribué à sensibiliser le public à ce projet révolutionnaire. JuicyFields offrira des grammes gratuits aux candidats retenus pour les récompenses Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn et Signature.

La récompense durera 2 mois et les grammes seront calculés à la fin de la campagne. Les utilisateurs recevront des grammes de plantes JuicyMist (prix fixe de 2 € par gramme) et JuicyFields les développeront. La première récolte aura lieu 3 mois après que JuicyFields ait commencé à les cultiver, les candidats retenus pourront alors les vendre et retirer leurs fonds.

