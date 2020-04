Augmentez vos ventes avec «The Dessert Pitch»

Votre seule énergie contribuera à augmenter les ventes.

Avril

5, 2020

Il y a quelque temps, le “Tall One”, alias mon mari, quelques bons amis et moi sommes sortis pour un double rendez-vous “ça fait trop longtemps”.

Comme toujours, la meilleure partie a été notre conversation – qui s’est avérée hystérique car j’ai recueilli au moins 20 regards du sud pendant que mon NJ bruyant et fier hurlait de rire.

Une bonne nuit en effet.

Mais la grande finale a été l’argumentaire de vente que le serveur a donné pour le dessert. Alors que je partageais les gâteries sucrées, je ne semblais pas intéressée et somnolente. Je pensais qu’il pourrait s’allonger dans la cabine à côté de nous et l’appeler une nuit. Mais soudain, il est revenu à la vie. (C’est un miracle!) Comme j’ai partagé la dernière option, j’ai eu l’impression d’être un gamin le matin de Noël avec le premier coup d’œil sous l’arbre. Son excitation était contagieuse et convaincante.

Avant de pouvoir dire «meunier», le choix était, bien sûr, l’option combo finale de dessert, un combo de pudding au pain au rhum Bananas Foster. Et alors qu’il s’éloignait, cette table pleine de vendeurs s’est rendu compte que nous avions été pris. Son énergie proche a fonctionné. Je nous ai accompagnés jusqu’à la vente.

La bonne nouvelle est que vous pouvez faire la même chose.

Changer votre vitesse, votre tonalité et votre excitation ne fonctionne pas seulement pour la finale d’un bon repas. Cela fonctionne à chaque fois que vous essayez de faire une vente. D’une réunion en tête-à-tête à un discours sur scène lors du principal appel à l’action, à la clôture d’un webinaire.

Votre énergie doit rester élevée tout au long et surtout à la fin si vous voulez être efficace. Si vous n’êtes pas enthousiasmé par la solution, comment pouvez-vous vous attendre à ce que votre prospect soit enthousiaste?

Quelques façons de garder votre énergie pendant un webinaire:

Jouez une chanson qui vous pompe avant de commencer à faire battre votre cœur et votre énergie. J’aime bien danser avant de commencer. Vous pouvez faire des jacks, des headbangs ou faire bouger votre butin. Vous vous – juste plus animé. Stand pour donner votre webinaire. Utilisez un bureau ou un plateau pour ordinateur portable pour faire monter le moniteur parce que vous le voulez au-dessus de votre tête. Souriez pendant tout le webinaire. Cela semble un pantalon fou, mais cela dégage votre enthousiasme pour ce que vous partagez à l’écran.

Surveillez le contenu et mon énergie pendant la présentation. Voyez comment cela change à la fin et dans mes derniers mots à l’écran. Prenez des notes et soyez prêt à clôturer avec enthousiasme.

Et promenez votre perspective jusqu’à la fin.

