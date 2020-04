Aujourd’hui est la journée de l’Eurogroupe, vers le temps supplémentaire?

Après le nouveau bazooka tiré hier par le gouvernement italien pour soutenir les entreprises contraintes de suspendre leurs opérations en raison de l’urgence du coronavirus, l’attention des marchés est aujourd’hui concentrée sur l’Eurogroupe qui débutera à 15h30 et culminera ensuite en conférence de presse prévu pour 20 heures.

la ministres des finances de la zone euro ils se réuniront à nouveau aujourd’hui dans le but de trouver une solution concertée à la crise plus profonde depuis la Seconde Guerre mondiale.

Si tout le monde est d’accord pour lancer un plan Marshall européen, la zone euro reste divisée entre qui, comment Italie et France, voit dans la dette une réponse possible et qui, à la place, comment Allemagne et Pays-Bas, derrière les dettes, il ne voit que de nouveaux risques et préfère l’aide individuelle.

En d’autres termes, le Nord est convaincu qu’une certaine forme de contrôle sur la manière dont l’aide sera dépensée est nécessaire, tout en veillant à ce que le pays gère ses comptes avec sagesse.

Si les distances ne raccourcissent pas, leL’Europe aura besoin de temps supplémentaire: le nouveau sommet de l’UE devrait également être reporté après Pâques.

Pour le moment, la zone euro a le dos couvert par la BCE: le programme d’achat a commencé par anticiper sa puissance, avec six milliards par jour, soit 133 milliards par mois contre la moyenne attendue de 83 milliards.

Le paquet dont les ministres discuteront aujourd’hui comprend actuellement trois points:

l’utilisation d’un Mes allégé ses conditionnalités plus strictes et plus solvables pour 240 milliards d’euros;

un Mécanisme de 100 milliards aider les licenciements dans les 27 pays de l’UE;

un Le plan de Bei pour obtenir 200 milliards aux entreprises.

“L’EcoFin d’aujourd’hui est annoncé comme un interlocuteur. Les aides fiscales annoncées jusqu’à présent, et sans ordre particulier, représentent environ 3% du PIB de la zone euro, auxquels il faut ajouter des garanties de l’ordre de près d’un cinquième de ce produit.

Dans aucun ordre particulier, les interventions n’étaient locales avec des initiatives des différents gouvernements censées alléger le compte de résultat des PME respectives. Le temps d’une (nouvelle) réincarnation des euro-obligations, désormais appelé Corona Bond, n’est pas venu, il n’y a pas de règles claires pour le partage des coûts et des responsabilités.

En fait, vous n’en avez même pas besoin si vous regardez où se tournent les BTP (1,5% de rendement sur dix ans), les bonos espagnols (0,7%) ou les obligations du gouvernement portugais (0,85%). Ceci grâce également à l’engagement renouvelé de la BCE très proche des plus bas historiques.

La discussion sur l’utilisation ou non du fonds “Salva Stati” (ESM) et des conditions y afférentes est politiquement chaude: les 410 milliards de l’ESM sont tentants, mais nous comprenons les réserves de ceux qui suggèrent le respect de certaines règles de bonne gestion “En bonne famille paternelle” au moins à moyen terme “, a-t-il expliqué Filippo Alloatti, Federated Hermes Analyste principal du crédit.

Ce qui ajoute:

“Compte tenu du rôle central des PME dans le tissu économique européen et de leurs difficultés prévisibles dans la situation actuelle, l’utilisation des 25 milliards de la Banque européenne d’investissement (BEI) qui, avec effet de levier, peut atteindre plus de 200 milliards semble préférable. En outre, la BEI est compétente pour évaluer les plans d’investissement des entreprises et leur solvabilité. “

Rome est prête pour la bataille, Paris relève la barre

Pendant ce temps, Rome insiste sur le fait que “le Mes est absolument inadéquat, les euro-obligations sont plutôt la solution, une réponse sérieuse, efficace et adéquate à l’urgence”. Cela a été confirmé hier premier Giuseppe Conte assurer un alignement parfait avec Roberto Gualtieri: “Je suis convaincu que l’histoire est avec nous et à la fin, nous verrons l’histoire qui tournera”.

De son côté, Paris relève la barre et, après avoir tenté une médiation avec Berlin en soutenant la Mes light, face à une Allemagne inamovible sur les euro-obligations, menace de retirer son soutien.

Mais Merkel garde le cap: le Mes est l’outil à utiliser, et les conditionnalités ne seront pas un obstacle car presque tout le monde est désormais d’accord pour les réduire. Mais ne les réinitialisez pas: bien que, assure le ministre allemand de l’Economie Olaf Scholz, “il n’y aura pas de troïka”