Aujourd’hui ne circule pas pour tout le monde, quel que soit l’hologramme de la phase 3 de COVID-19

La phase 3 de la contingence pour COVID-19 a apporté des changements importants. À Mexico, la mobilité aura un impact significatif, car, selon la chef du gouvernement, Claudia Sheinbaum, parmi les mesures qui seront mises en œuvre figure la réduction de l’afflux dans les rues et avenues de la capitale du pays.

Dans ce sens:

1. À partir du jeudi 23, 20 pour cent des stations du métro, du Metrobús et du tramway qui sont en faible demande seront fermées, ce qui permettra d’augmenter la fréquence des trains dans les gares avec l’afflux le plus élevé.

2. Des mesures seront établies en coordination avec le transport concessionné et le RTP pour augmenter les fréquences et éviter l’encombrement.

3. Depuis le jeudi 23, Hoy No Circula est établi comme obligatoire pour tous les véhicules, quel que soit leur hologramme. Cette mesure exclut les chauffeurs de taxi, le transport de marchandises et les personnes handicapées, afin d’équilibrer les départs essentiels.

4. Les mesures d’assainissement des espaces publics et des transports vont augmenter.

5. Il y aura une vérification plus grande et plus exhaustive des entreprises qui ne respectent pas la fermeture établie dans la déclaration d’urgence sanitaire.

La ville a une vocation démocratique, il n’y aura pas de couvre-feu, pas d’amendes pour les gens, je ferai toujours appel à la conscience et à la responsabilité, et à la volonté des habitants (…) Restez chez vous et si vous devez sortir pour des activités Essentiel, gardez une distance saine, prenez des mesures sanitaires et portez des masques faciaux dans les transports en commun.

Les taxis, le transport de marchandises, les voitures de personnes handicapées et les voitures conduites par des médecins et des agents de santé sont exclus de cette mesure “, a-t-il déclaré.

