Auto-réglage: la meilleure préparation contre la réduction de moitié pour les mineurs de Bitcoin

Pendant les marchés haussiers, les mineurs de Bitcoin du monde entier regardent joyeusement leurs marges bénéficiaires augmenter plus rapidement que la difficulté ne peut suivre. Bien sûr, les choses ne sont pas toujours aussi agréables. Lorsque la difficulté augmente et que le prix n’augmente pas, la concurrence pour rester rentable se réchauffe vraiment.

Avant 2018, il y avait deux façons de gagner un avantage dans l’exploitation minière Bitcoin:

Obtenez de l’électricité à bas prix Achetez du matériel plus efficace

Puis, avec l’introduction de l’AsicBoost publique faite par la société minière Braiins en octobre 2018, il y a eu une nouvelle variable de rentabilité minière. Maintenant, les mineurs ont pu réduire leurs coûts d’environ 13% simplement en peaufinant le firmware qui fonctionne sur leurs appareils ASIC. Cela a changé la donne.

Autotune est le nouvel AsicBoost

Comme pour toute tendance, les premiers à adopter sont ceux qui en bénéficient le plus. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir l’adoption publique d’AsicBoost depuis 2018, la croissance la plus rapide se produisant dans les mois suivant l’annonce de Braiins.

Source: asicboost.dance

Aujourd’hui, environ 70% de tous les blocs Bitcoin extraits ont un AsicBoost public activé. Cela signifie qu’AsicBoost n’est plus tant un avantage de nos jours que c’est un moyen de suivre la plupart de la concurrence.

Cependant, il y a un progrès plus récent dans le secteur des logiciels et des micrologiciels miniers appelé autoréglage Quoi offre un avantage encore plus grand que AsicBoost et seuls quelques mineurs de bitcoin ont commencé à l’utiliser.

Qu’est-ce que Autotune dans l’extraction de crypto-monnaie?

Les machines d’exploration de données ASIC sont constituées de nombreuses petites puces informatiques en silicium où le hachage est effectué. L’important est de comprendre que chaque silicium peut varier légèrement dans ses propriétés électriques, ce qui signifie que certaines puces sont mieux à hacher que d’autres.

Les fabricants de matériel connaissent la fréquence qui fonctionne le mieux pour les puces de qualité inférieure, et ils utilisent cette fréquence pour toutes les puces afin de ne pas vendre un ASIC qui ne respecte pas les spécifications. Cela place une limite supérieure sur le taux de hachage qu’une machine peut avoir.

Autotune est un processus dans lequel les algorithmes évaluer les fréquences optimales pour le hachage puce par puce, plutôt que de traiter la machine entière comme une seule unité. Cela signifie qu’une puce de meilleure qualité qui peut effectuer plus de hachages par seconde obtiendra une fréquence plus élevée, et une puce de qualité inférieure obtiendra une fréquence inférieure.

Le réglage des puces est essentiellement un moyen d’optimiser les performances d’un ASIC via le logiciel et le micrologiciel qui y sont exécutés. Il utilise la pleine capacité de chaque puce minière dans les appareils au lieu de se contenter de la configuration uniforme d’usine. Le résultat final est un taux de hachage plus élevé par watt d’électricité, ce qui signifie des marges bénéficiaires plus élevées pour les mineurs..

Pourquoi Autotune n’est-il pas plus populaire?

Vous vous demandez peut-être pourquoi davantage de mineurs n’utilisent toujours pas le réglage automatique.

La réalité est que de nombreux mineurs de bitcoins ne savent toujours pas ce qu’est l’auto-réglage ni dans quelle mesure il peut améliorer leurs performances. Il est courant de supposer que les fabricants optimiseront automatiquement leurs propres produits pour être aussi compétitifs que possible, de sorte que l’idée d’augmenter considérablement les performances grâce aux mises à jour du firmware ne vient pas à l’esprit des mineurs.

Un autre dilemme est que de nombreux fabricants de matériel ne veulent pas que leurs mineurs utilisent un firmware alternatif, ils vous découragent donc en annulant les garanties sur les machines qui n’utilisent plus le firmware d’usine.

Comment obtenir Autotune

Braiins, la même société qui a d’abord introduit AsicBoost dans le monde, vient de publier un firmware à réglage automatique appelé Braiins OS +. Il prend actuellement en charge les machines Antminer S9, S9i et S9j, et le site Web de la société indique qu’ils travaillent à ajouter la prise en charge de S17 dans un proche avenir.

En plus d’améliorer les performances de l’ASIC de 20 à 30%, Braiins OS + présente un grand avantage: 50% de commissions en moins lors de l’exploitation dans Slush Pool, la piscine gérée par Braiins. Bien qu’il existe d’autres firmwares à réglage automatique, il s’agit du premier à provenir d’un pool minier majeur et a une réduction de commission de pool si importante.

Prolonger la durée de vie des Antminer S9

Avec l’arrivée de la réduction de moitié, les Antminer S9 se retirent lentement mais sûrement du marché. Avec les réglages d’usine, le S9 est environ deux fois moins efficace que les mineurs de nouvelle génération comme le S17 et le Whatsminer M20S. Cependant, cette réalité a rendu les S9 extrêmement bon marché à acheter à l’avance, parfois même disponibles pour moins de 100 $ par machine.

Avec lui Braiins OS + Autotune Firmware, il est possible d’utiliser le paramètre Low Power Mode pour obtenir l’efficacité maximale des appareils en réduisant la consommation d’énergie bien en dessous des spécifications d’usine. En fait, Braiins OS + peut réduire la consommation du S9 de 85 J / TH à 65 J / TH, ce qui les rend beaucoup plus compétitifs avec la difficulté actuelle de Bitcoin.

Pour les mineurs de bitcoins avec une électricité particulièrement bon marché, cela représente une excellente opportunité d’augmenter le hashrate de leurs opérations avec des coûts initiaux minimaux et de rester compétitif du point de vue de l’efficacité. Et pour ceux qui ont déjà des S9, la mise à jour pour le réglage automatique est évidente.

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. CriptoNoticias n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, ni ne remplace la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CryptoNews n’approuve aucune offre d’investissement ou similaire promue ici. Pour plus d’informations, cliquez ici.