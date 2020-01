Autostrade tente de sauver la concession: des investissements triplés et mille embauches

Triples et maintenance renforcée, 1 000 plans d’embauche, suivi en temps réel des ponts et viaducs. Ce sont les piliers sur lesquels repose la transformation Autostrade per l’Italia essayer de regagner la confiance perdue ces derniers mois et enregistrez votre concession.

Pendant ce temps, sur le dossier, le gouvernement semble toujours avoir besoin de temps. la premier Giuseppe Conte il a toutefois assuré que “nous sommes dans la dernière ligne droite”: le dossier sera porté devant le Conseil des ministres “lorsque nous serons prêts”.

Ce que prévoit le plan quadriennal

Le nouveau plan, approuvé hier par le conseil d’administration, met en jeu 7,5 milliards d’euros entre les investissements (5,4 milliards contre 2,1 au cours des quatre années précédentes) e entretien (croissance de 40% à 1,6 milliard, en ligne avec les interlocutions avec le ministère des infrastructures) sur la période quadriennale 2020-2023.

En détail, le plan développé par la société familiale Benetton prévoit investissements dans le réseau pour environ 5,4 milliards d’euros, qui triplent presque les montants investis par l’entreprise au cours des quatre années précédentes (soit environ 2,1 milliards d’euros).

Ils montent à 1,6 milliard d’euros de coûts de maintenance (2 milliards en tenant également compte des dépenses en 2019), Augmentation de 40% par rapport aux quatre années précédentese. Ces ressources – lit une note – permettront de réaliser un plan de modernisation des principaux actifs stratégiques du réseau, tels que les ponts, les viaducs, les viaducs, les tunnels, les trottoirs, les barrières de sécurité, etc., au cours des 4 prochaines années.

Au cœur de la nouvelle politique se trouve la sécurité, pour 1 000 programmes d’embauche. Les activités du site sont en effet nombreuses et vont de la modernisation du réseau à la digitalisation (avec capteurs et drones pour contrôler les ponts et viaducs, mais aussi avec la 5G) jusqu’à la mobilité durable (avec colonnes et actions de reboisement).

Milleproroghe, les investisseurs étrangers sur le pied de guerre

Pendant ce temps, le débat sur politique de concession inséré dans Milleproroghe, qui en cas de révocation passe temporairement la gestion à Anas, réduisant en même temps la compensation estimée de 23 à 7 milliards être reconnu par la société.

Norme qui a mis en colère les investisseurs étrangers, qui demandent l’intervention de Bruxelles car elle n’est pas conforme à la dictée communautaire. À cet égard, le Le géant allemand de l’assurance Allianz, parmi les partenaires internationaux d’Autostrade per l’Italia, il a déposé une plainte auprès de la Commission européenne, qui fait suite aux lettres envoyées ces derniers jours par Aspi et Atlantia et par d’autres partenaires des deux sociétés comme le fonds souverain de Singapour Gic et le fonds chinois Fonds de la Route de la soie.

La cote d’Atlantia est au niveau indésirable

En attendant, il y a quelques jours Standard & Poor’s il a coupé la note d’Atlantia (qui contrôle Autostrade per l’Italia) de BBB- à BB- / B (c’est-à-dire un niveau indésirable, «corbeille»), avec les perspectives qui restent négatives. «Les règles contenues dans le décret Milleproroghe», explique l’agence américaine dans une note, «affectent négativement Aspi (et donc indirectement sur Atlantia) augmentant le risque de résiliation de la concession, avec des conséquences juridiques et des liquidités difficiles à prévoir pour Aspi et Atlantia “.

Si la concession était résiliée ou révoquée, poursuit l’agence de classification, “nous nous attendons à ce qu’une procédure judiciaire se poursuive, en gardant à l’esprit que la concession fournissait initialement de solides protections à l’Aspi, même en cas de modification du cadre réglementaire ou juridique”.