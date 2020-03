Avant sa présentation mondiale, la Golf GTI est visible

Ce nouvel opus du hothatch, comme il le fait depuis 44 ans, est réinventé tout en continuant à donner continuité au concept original génération après génération.

Maintenant, il fait ses débuts sur la huitième réinvention de Golf GTI avec un nouveau design, numérisé et interconnecté.

La Golf GTI GTI sera dotée d’un moteur à essence turbocompressé. Le moteur GTI génère 180 kW (245 ch). Il alimente la version unique et originale de la voiture de sport compacte.

Il a également une nouvelle boîte pour des changements de vitesse plus rapides, des phares à LED et des groupes de feux arrière à LED, un rétroéclairage extérieur et intérieur, un garde-boue avant ouvert avec des ailes GTI et une grille en nid d’abeille, un diffuseur GTI avec des tuyaux d’échappement gauche et droite. Les étriers latéraux noirs frappants forment une ligne avec le séparateur avant et le diffuseur arrière, le volant GTI. Nouveau volant sport multifonction en cuir avec commandes tactiles, cuir perforé et fermeture GTI en chrome / rouge et pour cela une nouvelle ère avec des armoires numériques et dispose d’un rétro-éclairage de 30 couleurs, y compris le mode GTI spécifique.

