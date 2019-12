Avantages et inconvénients des petites entreprises utilisant le marketing des médias sociaux

Crédit d'image: Unsplash

Au fil des ans, les médias sociaux sont passés d'un outil purement socialisant à un outil permettant d'améliorer les marques et les entreprises. Le marketing sur les médias sociaux est un moyen rentable pour les petites entreprises de promouvoir leur marque et leurs services, ainsi que d'augmenter leur clientèle.

Cependant, avec tous les avantages des médias sociaux utilisés comme outil de marketing, il y a aussi des inconvénients. De nombreuses entreprises sont sceptiques quant à l'utilisation des médias sociaux, car ils sont largement considérés comme une source de distraction et d'improductivité. La sphère publique des médias sociaux rend également les entreprises vulnérables à la mauvaise publicité.

Si vous ne savez toujours pas si votre petite entreprise devrait adopter le marketing des médias sociaux ou non, tenez compte de ces avantages et inconvénients.

Avantages du marketing sur les réseaux sociaux:

Beaucoup petites entreprises choisissent de se promouvoir via les médias sociaux, et pour une bonne raison aussi. Le marketing sur les réseaux sociaux permet aux entreprises de cibler un public spécifique qu'elles ne pourraient pas atteindre autrement. Pour les petites entreprises, le marketing des médias sociaux:

1. Sensibilisation accrue à la marque

Il existe un large public sur les réseaux sociaux, ce qui donne à votre entreprise la possibilité de dialoguer avec un large éventail de consommateurs. Les gens de toutes les générations utilisent les médias sociaux, les plateformes comme Facebook n'étant plus seulement un domaine dominé par les adolescents.

En réalité, 4 personnes âgées sur 5 utilisent désormais des plateformes de médias sociaux. Cela en fait un excellent outil pour attirer l'attention de tous les types de données démographiques; simplifier votre stratégie marketing. 91% des spécialistes du marketing ont affirmé que leurs efforts de marketing social ont considérablement augmenté leur exposition, renforçant la notoriété et la reconnaissance de la marque.

2. Est rentable

Le marketing des médias sociaux est beaucoup moins cher que les autres tactiques de marketing. Presque toutes les plateformes de médias sociaux sont libres de s'inscrire et d'utiliser, ce qui vous donne beaucoup de poids lorsqu'il s'agit d'étendre vos efforts de marketing à grande échelle.

Pour ceux qui choisissent d'utiliser le marketing des médias sociaux comme principale tactique de marketing, ils peuvent choisir de payer quelques dollars pour gagner du trafic qui se convertit en investissant dans publicité payante sur les réseaux sociaux. Il existe également des spécialistes du marketing numérique professionnels qui peuvent être embauchés pour s'occuper de tout votre marketing et publicité sur les médias sociaux afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre plan de marketing sur les médias sociaux.

3. Possède un taux de conversion plus élevé

Avec la visibilité accrue que les médias sociaux apportent, les entreprises ont plus de possibilités de conversion. Les articles de blog, les images et les commentaires aident tous à diriger les clients potentiels vers votre site Web ou votre page de produit, ce qui peut entraîner une augmentation des ventes.

Études ont également montré que les marques plus interactives en ligne tendent à favoriser la confiance et la fidélité de leurs consommateurs. Plus vous faites bonne impression sur les clients ou les visiteurs de la page, plus ils pensent à votre marque lorsqu'ils ont besoin d'un produit ou d'un service.

Inconvénients du marketing des médias sociaux:

Bien qu'il existe un certain nombre d'avantages que le marketing des médias sociaux offre aux petites entreprises, il convient également de noter qu'il existe certains inconvénients. Voici quelques inconvénients du marketing des médias sociaux pour les petites entreprises:

1. Peut être impersonnel

Alors que les médias sociaux peuvent améliorer la portée des clients et être un outil utile pour l'interaction, les entreprises peuvent être tellement absorbées par la création de contenu qu'elles ne parviennent pas à utiliser leurs médias sociaux comme un outil de communication bidirectionnel. Considérant cinq messages sur six envoyés aux entreprises sur les réseaux sociaux rester sans réponse, cela peut mal voir votre marque et son service client.

C'est pourquoi les entreprises doivent réaliser que la messagerie sur les réseaux sociaux est aussi importante qu'un client appelant par téléphone ou par e-mail. Ignorer les messages ou prendre trop de temps pour répondre donnera au client l'impression qu'il n'est pas important et le poussera à chercher ailleurs.

2. Prend beaucoup de temps

Les médias sociaux ont souvent été réprimandés par les lieux de travail comme un outil utilisé uniquement pour la distraction. Il est vrai que le marketing des médias sociaux peut être long, surtout si vous ne disposez pas d'une équipe dédiée.

Pour qu'une campagne de marketing sur les réseaux sociaux fonctionne, les marques doivent constamment mettre à jour leurs pages, télécharger du contenu, répondre aux commentaires et fournir des liens ou des images qui garderont leurs clients intéressés. À long terme, cela peut être difficile à maintenir, c'est pourquoi de nombreuses entreprises finissent par négliger ces rôles et manquent un canal de conversion important.

3. Perte de contrôle

L'exposition en ligne comporte le risque de commentaires négatifs, de clients mécontents, fuites d'informations, piratage et allégations fausses ou trompeuses. Tout ce que vous publiez en ligne sur un espace public comme Facebook ou Twitter est ouvert aux commentaires ou aux critiques. Cela fournit une plate-forme pour que les gens puissent publier des commentaires négatifs sur votre entreprise ou même lancer une campagne de diffamation contre votre marque et ses produits.

Si vous utilisez maladroitement les médias sociaux, tu es en danger de jeu. Du contenu insensible aux commentaires ou aux réponses ennuyeux, ces erreurs peuvent mettre votre entreprise sous le choc et inciter les consommateurs à entacher votre entreprise et sa réputation. Et la plupart du temps, ces commentaires négatifs sont en ligne en permanence pour que tout le monde puisse les voir, même des années et des années après coup.

Chaque entreprise devrait-elle utiliser les médias sociaux?

Le marketing des médias sociaux est un investissement, et pour qu'il fonctionne, il doit être utilisé quotidiennement. L'utilisation des médias sociaux de manière paresseuse ou maladroite peut se retourner contre vous, entraînant la perte de clients ou des avis publics négatifs qui peuvent nuire à la réputation de votre marque.

Décider si le marketing des médias sociaux convient à votre entreprise dépend entièrement de son adéquation avec votre modèle d'entreprise. Bien qu'il présente un énorme potentiel de réussite, certaines entreprises peuvent constater que les méthodes de marketing plus traditionnelles fonctionneront mieux à long terme.