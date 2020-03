La réalité est qu’une entreprise avec une plus grande inclusion des femmes dans tous les domaines de l’entreprise permet une meilleure rétention des talents, des politiques plus homogènes qui favorisent tous les employés et soutient fortement la diversité dans les entreprises, avec des talents qu’autrement. Ce formulaire n’a pas pu être intégré en raison de la discrimination sexuelle, raciale et sexuelle.

Pour la même raison, de nombreuses femmes ont décidé d’entreprendre. Près de 59% des femmes qui ne voient pas la possibilité d’avoir des postes de direction dans une entreprise quittent leur emploi, à la recherche de nouvelles opportunités.

Et comment ce phénomène pourrait-il être amélioré au Mexique et en Amérique latine? Dans les pays européens, certaines politiques ont été identifiées qui permettent de progresser dans le leadership féminin:

– Définition d’un quota minimum de femmes dans les entreprises et le conseil d’administration.

– Révision des salaires de base pour les postes quel que soit le sexe.

– Politiques de maternité et de paternité.

De même, une grande partie des avantages générés par l’intégration d’un plus grand nombre de femmes dans l’environnement de travail sont liés aux compétences professionnelles qui ont été identifiées et développées dans les équipes de travail, améliorant la productivité et la compétitivité dans n’importe quel secteur.

En parlant de commerce de détail, par exemple, d’après mon expérience, vous pouvez énumérer les compétences générales des femmes qui ont contribué positivement à l’industrie avec la capacité de prendre des décisions en temps de crise, d’effectuer plusieurs tâches, d’être efficaces dans l’intégration des équipes de travail, de favoriser le travail collaboratif et inclusifs, ont une vision stratégique et ont la capacité de s’adapter aux changements.

