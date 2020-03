Avantages polyvalents offerts par Faswet à vos crypto-monnaies

Faits saillants:

Les dernières années du développement de la blockchain et des crypto-monnaies ont été passionnantes: chaque jour, quelque chose arrive qui fait bouger les marchés, donnant plus de pertinence aux écosystèmes décentralisés; De semaine en semaine, plusieurs pays résolvent les demandes des utilisateurs pour faciliter les transactions cryptographiques.

Faswet Il progresse et en plus de vendre, d’acheter et d’échanger des crypto-monnaies, il vous offre une partie de cette croissance évolutive dans le monde de la crypto.

L’expérience d’immersion que Faswet vous permet commence par vous donner La portabilité de tous ses avantages à portée de main. Oubliez de reporter les opérations que vous souhaitez effectuer car vous avez besoin d’un ordinateur à proximité, vous pouvez tout résoudre à partir de votre téléphone mobile.

Quand nous allons acheter et vendre nos crypto-monnaies en Faswet Nous devons observer les possibilités que nous avons à décider et que les meilleurs traders utilisent à tout moment: Des informations utiles, le prix des principaux actifs sur les marchés financiers et bien sûr, des outils pour pouvoir le faire de manière agile.

Faswet vous permet à partir de la page d’accueil d’examiner la variation en pourcentage de chacune des principales crypto-monnaies auxquelles vous pouvez accéder: Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash et notre propre crypto: EmetBG.

Avec Faswet Non seulement vous avez la possibilité d’effectuer les transactions susmentionnées avec les meilleurs rendements du marché décentralisé, nous mettons à votre entière disposition la puissance de notre propre chaîne de blocs afin que vous puissiez envoyer et recevoir des crypto-monnaies en plus de générer des paiements planifiés, si vous le souhaitez.

Cette plate-forme de commerce électronique est une porte vers une série de services qui se nourrissent mutuellement, en utilisant au maximum la puissance de la blockchain tout en se combinant avec la sécurité de la décentralisation.

Avantages et avantages de Faswet

Comme nous l’avons décrit précédemment, Faswet Non seulement c’est un marché décentralisé où vous pouvez faire des transactions avec les cryptes du marché principal, mais cela peut devenir votre centre d’affaires.

Grâce aux outils dont il dispose, il propose à l’utilisateur, entre autres, de multiples modes de paiement des crypto-monnaies parmi lesquels:

National Money International Money Paiements en espèces Carte de débit Carte de crédit Crédits bancaires

Rentabilité

Les commissions

Faswet a les commissions d’achat et de vente les plus faibles de l’ensemble du marché de la cryptographie: 0,7%. Cela vous permet sans aucun doute de réaliser des améliorations pour votre économie quotidienne si vous utilisez la bonne plateforme en votre faveur.

Entreprise

De plus, vous pourrez recevoir des paiements avec les crypto-monnaies décrites sur votre site Web, via l’API d’entreprise Faswet. Il vous suffit de télécharger cette interface et vous obtiendrez un autre avantage concurrentiel pour votre entreprise,

En activant le module métier de Faswet Vous disposerez d’un système qui vous aidera à mettre de l’ordre dans vos finances, en rapportant les paiements que vous recevez de vos clients, réalisant ainsi l’étape dont vous avez besoin pour croître de manière soutenue et méthodique.

Échanges

Un autre avantage dont vous disposez est d’avoir 21 paires d’échanges, qui opèrent sur les 7 crypto-monnaies déjà mentionnées, et celles que vous pouvez effectuer des transactions P2P, avec des commissions (nous l’avons déjà dit et nous ne nous lassons pas de le répéter) plus bas du marché Avec lequel vous réaliserez des bénéfices de votre première opération.

La commission de change est pratiquement imperceptible: 0,3%

Paiements planifiés

Dans le cadre des services financiers aux entreprises et au quotidien, Faswet Il vous permettra de planifier les paiements via le centre d’affaires que nous avons préparé pour vous. Il fonctionne de manière similaire à d’autres applications de ce type où vous choisissez le destinataire et le montant à recevoir chaque semaine, chaque mois, selon vos besoins; valeur à débiter de votre portefeuille Faswet.

La sécurité

Normes internationales

Faswet Il a été conçu et développé avec les yeux fixés sur l’avenir de la réglementation, c’est donc l’une de ces plateformes qui a depuis sa création le système de Connaissez votre client (KYC) et le système de blanchiment d’actifs AML, ce qui est conforme aux protocoles qui sont entrés en vigueur au niveau européen depuis janvier de cette année.

Transactions sécurisées pour acheteurs et vendeurs

Avant d’effectuer une opération P2P, Faswet fournit des outils permettant à ses utilisateurs de vérifier les coordonnées d’un acheteur / vendeur avant d’enchérir. L’utilisateur peut évaluer son homologue dans chaque transaction, créant un environnement de sécurité, de transparence et de collaboration dans la communauté.

Portefeuille partagé

En plus de se conformer aux normes internationales, sans perdre son caractère décentralisé, Faswet dispose d’un système qui bloque les crypto-monnaies mises en vente par un utilisateur jusqu’à ce qu’un acheteur s’y intéresse. La libération de cette valeur sera donnée lors de la livraison du reçu de paiement, évitant ainsi toute fraude ou litige inutile de la part des utilisateurs.

Nous certifions les opérations

Être en mesure d’avoir notre propre blockchain nous permet de générer des contrats intelligents qui certifient d’un côté toutes vos opérations et de l’autre, établissent des relations juridiques avec des tiers, enregistrées directement sur la blockchain EmetBG, avec la sécurité dont vous avez besoin pour sécuriser votre entreprise plus efficacement.

Système de double vérification

Grâce à ce système Faswet Cela vous donne la certitude que toutes vos informations personnelles sur la plateforme sont complètement sécurisées. En l’activant, l’utilisateur recevra un SMS sur son téléphone portable lui confirmant qu’il est bien celui qui entre sur la plateforme, évitant ainsi le phishing.

Le service

Faswet a des canaux de service client et d’éducation en ligne, tels que ses profils Facebook et Instagram, sa chaîne YouTube avec tous les tutoriels pour apprendre à utiliser l’application, un groupe de service client Telegram et son compte officiel Reddit.

Avoir une entreprise sur votre mobile n’a jamais été aussi simple

L’une des principales raisons d’être de Faswet est vous simplifier la vie, Agile et rentable. Par conséquent, chacune des fonctionnalités décrites ci-dessus peut être vérifiée et exécutée depuis la paume de votre main.

Vous n’avez pas besoin d’avoir d’autre appareil que votre téléphone portable pour commencer à vivre l’expérience d’échange avec les commissions les plus basses de tout le marché de la cryptographie: https://faswet.com/

Avertissement: Le contenu et les liens fournis dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. CriptoNoticias n’offre pas de recommandations ou de conseils juridiques, financiers ou d’investissement, et ne remplace pas la diligence raisonnable de chaque partie intéressée. CriptoNoticias n’approuve aucune offre d’investissement ou similaire promue ici. Pour plus d’informations, cliquez ici.