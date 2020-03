Avec cette nouvelle application, vous pouvez gagner des satoshis tout en vous renseignant sur Bitcoin

Faits saillants:

Le cours Bitcoin est disponible pour les appareils Android ou iOS.

Après chaque module, il y a un test pour démontrer les connaissances acquises.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Bitcoin ou si vous connaissez déjà et cherchez un moyen simple d’introduire cette nouvelle forme d’argent à la famille et aux amis, la nouvelle application Bitcoin Lessons est présentée comme une alternative. Cette application pour appareils mobiles est disponible à partir du lundi 9 mars.

Sur Twitter, l’équipe des cours Bitcoin a annoncé la sortie de l’application, disponible dans les magasins d’applications Google et Apple. Ainsi, vous pouvez l’utiliser sur les deux ordinateurs avec le système d’exploitation Android et iOS.

L’application se compose de une série de modules éducatifs sur le fonctionnement, les principes de base, l’histoire et les faits importants sur Bitcoin. Tout d’abord, l’utilisateur doit lire de courts messages sur un élément, puis répondre à une question pour vérifier qu’il a compris. Un aspect important est que l’application est en anglais, il est donc nécessaire de comprendre la langue pour l’utiliser.

Et ainsi de suite, jusqu’à la fin du module. À ce stade, l’utilisateur doit réussir un test qui inclut des données sur l’ensemble du module. Si vous réussissez le test, vous recevez une quantité de pièces échangeables contre des satoshis, équivalent à quelques centimes.

Tout commence par les principes de base de la monnaie, les différences entre un réseau décentralisé et l’émission de devises par les banques centrales et les gouvernements; La création de Bitcoin et la logique derrière votre réseau.

Le premier module de l’application présente une introduction au Bitcoin, où vous pouvez apprendre des données telles que le maximum de 21 millions de BTC qui peuvent être émis ou l’anonymat derrière son créateur, Satoshi Nakamoto. Ensuite, il y a des modules sur l’histoire de l’argent, suivis par la technologie Bitcoin, entre autres, jusqu’à ce que vous arriviez à la grande question: comment utiliser Bitcoin?

Sources de requêtes pour explorer le Bitcoin

En plus des modules pédagogiques, Les leçons Bitcoin incluent des sources de consultation pour les personnes intéressées à approfondir leurs connaissances sur Bitcoin. Ainsi, l’application présente une variété de podcasts, sites Web, vidéos ou réseaux sociaux. Parmi eux, il comprend des conversations de personnalités de l’écosystème Bitcoin, comme Andreas Antonopoulos ou Adam Back, ainsi que le Livre blanc Bitcoin.

En commençant par l’application, ses créateurs préviennent que, bien qu’ils essaient de présenter les problèmes de la manière la plus «impartiale» possible, l’équipe est composée de bitcoiners. Ceci, en ce qui concerne le différend entre ceux qui considèrent la création de Nakamoto supérieure par rapport aux propositions qui ont émergé plus tard, les soi-disant «altcoins», et les défenseurs de ces derniers comme des améliorations aux échecs du Bitcoin.

Aussi Vous pouvez en savoir plus sur l’écosystème Bitcoin et les crypto-monnaies via Cryptopedia, disponible dans CryptoNews. Vous y trouverez des informations sur des projets tels que Ethereum ou Dash, ainsi que les principes des chaînes de blocs ou comment éviter les escroqueries courantes dans l’espace de crypto-monnaie.