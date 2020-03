Avec Colleen Walters (Landmark Homes Auckland South & Franklin)

Immeuble de prestige, Landmark Homes Auckland South & Franklin est récemment devenu le nouveau propriétaire de Michael et Colleen Walters, qui ont une vaste expérience dans le domaine de la construction résidentielle, y compris les développements locaux. Les nouveaux chasseurs à domicile les trouveront bien informés et engagés dans un travail et un service méticuleux.

Qu’est-ce qui vous a poussé à acheter la franchise Landmark Homes?

Landmark Homes a toujours été réputé pour ses maisons de qualité avec un fort sens de la tradition. Nous avons décidé que l’opportunité d’acheter une entreprise aussi respectée était trop belle pour être manquée – être à la charbonnière de la conception et de la construction de maisons contemporaines qui, néanmoins, englobent à la fois le caractère et la finition supérieure, avait du sens pour nous.

Quel bâtiment ou expérience de base associée apportez-vous à l’entreprise? Quels rôles assumerez-vous?

Nous travaillons tous les deux dans l’industrie depuis un certain temps dans divers rôles, dont celui de posséder, à un moment donné, notre propre entreprise de plomberie et de toiture à Whangaparaoa.

Michael est un artisan plombier de métier et grâce à sa connaissance approfondie du secteur de la toiture, il siège également aux conseils d’administration de la RANZ (Roofing Association of New Zealand).

Je dirigerai l’entreprise. J’ai travaillé pour un constructeur de maisons de groupe de premier plan au cours des sept dernières années, donc assumer ce rôle est logique. Ceux qui me connaissent savent également qu’elle est plus que capable de remplir le rôle et sera soutenue par une équipe expérimentée et des sous-traitants.

Le slogan national de Landmark Homes est: «Ne vous contentez pas de construire une maison, construisez un point de repère!» Qu’est-ce que cela signifie pour vous?

Chaque maison que nous construisons est unique, tout comme ses propriétaires. Les chasseurs avertis veulent généralement une maison différente des autres. Afin de leur fournir un véritable «point de repère», nous considérons notre rôle comme donner vie à leur vision et à leurs idées tout en guidant leurs choix là où cela est nécessaire.

Nous voulons donner à chaque client la possibilité d’avoir une maison qui reflète qui il est et s’intègre parfaitement à son style de vie. Pour ce faire, nous nous engageons à construire des maisons primées de haute qualité qui respirent la qualité tout en consultant et en informant nos clients de go to whoa.

Comment allez-vous réaliser vos priorités de construction?

Nous travaillons avec une équipe d’architectes, de constructeurs et de sous-traitants, y compris des consultants en couleurs et des designers d’intérieur, pour réaliser des maisons qui encouragent la vie de famille au quotidien, complétées par des luminaires et des accessoires tendance qui conviennent au goût et au style personnel.

De plus, chaque client se voit attribuer un chef de projet pour travailler directement avec lui tout au long de la génération afin de garantir que toutes les questions ou problèmes sont traités rapidement, de manière appropriée et entièrement à la satisfaction du client afin que l’ensemble de la génération soit sans stress et amusant également. La construction d’une nouvelle maison est passionnante et nous visons à maintenir cette excitation et ce plaisir tout au long en utilisant une équipe expérimentée, sensible et hautement qualifiée.

Votre franchise Landmark Homes est maintenant basée à la Old Karaka Church dans le sud rural d’Auckland. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cet emplacement et ce bâtiment unique comme bureau?

C’est en effet un bel immeuble et, conformément au nom de notre propre entreprise, c’est – un point de repère! Nous avons estimé que cela nous convenait parfaitement. Difficile à manquer, il est bien situé avec un grand parking hors rue sur une route principale de l’autoroute du Sud et est également proche de nombreux développements de nouveaux bâtiments.

En tant qu’ancienne église, sa philosophie aurait été de traiter les gens avec respect et dignité tout en offrant toujours un accueil chaleureux; c’est une philosophie que nous souhaitons perpétuer.

Que voyez-vous maintenant comme votre philosophie de construction en cours?

De toute évidence, pour livrer des maisons qui ont du style, sont construites selon des normes rigoureuses, offrent des options personnalisées ainsi que de la valeur de construction et sont les clients «à la maison» qui veulent pour eux-mêmes. La plupart des maisons Landmark sont «conçues et construites», mais si les clients choisissent un plan existant, il peut être personnalisé pour maximiser le soleil et les vues et, surtout, pour inclure les souhaits des clients tout en respectant leur budget. Nous comprenons que tout le monde ne sait pas au départ ce qu’il veut.

Certaines personnes peuvent avoir une idée; d’autres cherchent des conseils et de l’inspiration. C’est à nous d’être au courant des nouvelles tendances et matériaux de construction, des règlements municipaux, des normes et techniques de construction et, bien sûr, de tout ce qui se trouve entre les deux afin que nous puissions fournir des conseils judicieux à chaque étape du processus. La communication est essentielle!

Avez-vous commencé à planifier un nouveau showhome?

Notre nouveau showhome, actuellement en phase de conception, sera juste en bas de la rue dans le nouveau canton de Paerata Rise. Cependant, nous travaillons bien avec des clients qui cherchent à construire la maison de leurs rêves.

Votre compréhension du marché local influence-t-elle votre choix de partenaires de construction?

Notre préférence est d’utiliser des produits fabriqués en Nouvelle-Zélande et des entrepreneurs locaux dans le but de fournir une maison dont nos clients sont fiers. Rien de tout cela n’est possible sans un personnel exceptionnellement qualifié et dévoué et nous sommes fiers de dire que notre équipe offrira à nos clients un parcours de construction exceptionnel.