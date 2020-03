Avec le travail intelligent, la consommation domestique augmente: comment économiser jusqu’à 265 euros

Les écoles, les universités et les entreprises étant fermées jusqu’au 3 avril, les dispositions travail intelligent et apprentissage intelligent sont les solutions mises en œuvre dans toute l’Italie en pleine urgence par les coronavirus. Passer plus d’heures à la maison, à des moments où vous êtes généralement au travail ou à l’école, mais cela peut avoir comme conséquence principale augmentation des coûts, notamment ceux relatifs aux projets de loi électricité et gaz.

Une analyse est faite par SosTariffe.it qui a pris en considération trois types de profils différents, à savoir les célibataires, les couples et les familles. Pour chacun, le portail de comparaison tarifaire a estimé les dépenses annuelles des services publics, à partir des données des coûts d’électricité et de gaz, liées à mars 2020, du marché protégé.

Les coûts augmentent avec un travail intelligent et un apprentissage intelligent

Entre le temps passé sur les véhicules et celui réservé au travail lui-même, il est généralement d’usage de passer au moins 10 heures de votre temps hors de chez vous: vous déjeunez dehors et ne consommez pas de gaz dans la cuisine, tout comme les principaux ne sont pas utilisés appareils pendant la journée, qui ont généralement un coût plus élevé pour tous les clients qui ont un tarif bi-horaire. Le même argument est valable du côté de l’éducation.

Par conséquent, d’une part, le travail intelligent et l’apprentissage intelligent ne font qu’un outil efficace pour maintenir la productivité des entreprises et assurer la poursuite des études, en revanche elles auront un impact sur les dépenses mensuelles, notamment celles relatives à l’électricité et au gaz.

Dans le détail, l’étude SosTariffe.it a montré une augmentation de 29,6% sur l’électricité et de 22,1% sur le gaz en ce qui concerne la consommation de célibataires. Les couples connaîtront une augmentation de 21,8% sur l’électricité et de 22,2% sur le gaz, tandis que les familles ont estimé une augmentation de 32,4% sur l’électricité et de 31,9% sur le gaz.

Selon le portail, la migration de marché protégé permettrait de réduire les augmentations attendues, tant sur les factures d’électricité que de gaz. Les célibataires pourraient économiser 67 euros sur la facture d’électricité, activant ainsi la meilleure offre du marché libre, qui prévoit, pour la même consommation annuelle en smart working, un coût de 270 euros.

Les couples pourraient au contraire économiser 66 euros, car le tarif du marché libre au prix le plus bas est de 370 euros, tandis que les économies totales d’une famille sur l’éclairage pourraient atteindre 130 euros, malgré les coûts supplémentaires liés au travail intelligent et l’apprentissage intelligent.

Les offres de gaz du marché libre garantiraient des économies encore plus importantes: une seule personne pourrait dépenser 50 euros de moins, en activant un tarif du gaz au coût de 381 euros, un couple économiserait jusqu’à 137 euros avec un tarif qui prévoit une dépense de 704 euros, tandis que le les familles pourraient réduire le coût de la facture de gaz à un maximum de 265 euros. Au total, le passage d’un taux de marché protégé à un taux de marché libre, conclut l’analyse, permettant une économie totale de 117 euros pour les célibataires, 203 euros pour les couples et 395 euros pour les familles, ce qui pourrait rapporter beaucoup utile pour d’autres besoins.