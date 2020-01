Avec Murray Peat – Orere Point Top 10 Holiday Park

Est-ce le seul camping que vous avez géré?

Ceci est ma première gestion d’un parc de vacances mais après avoir travaillé et voyagé à l’étranger (42 pays à ce jour), c’est une joie d’être enfin impliqué dans le tourisme sur le terrain. Quand j’étais petit, nous campions régulièrement à Coopers Beach, dans l’extrême nord.

Quelle est la signification du «Top 10» dans le nom du parc de vacances?

Depuis 30 ans, TOP 10 Holiday Parks a établi la norme pour les parcs de vacances NZ avec 52 TOP 10 parcs à travers la Nouvelle-Zélande. Nous aidons les clients à créer des souvenirs durables ensemble, qu’ils recherchent une expérience de camping Kiwi ou des unités entièrement équipées et indépendantes.

Quelle est la composition du site à Orere Point en ce qui concerne les sites de tentes, les chalets, les sites motorisés, les camionnettes, etc.?

Nous avons presque toute la gamme: tentes, emplacements motorisés pour camping-cars, quatre catégories de cabines (à savoir: cuisine confortable, standard, autonome et de luxe) et une salle de conférence / salle à manger pouvant accueillir 100 personnes. Nous avons également un certain nombre de emplacements caravanes à vendre pour une utilisation le week-end toute l’année.

À combien de clients vous attendez-vous pendant les vacances scolaires et leur nombre diminue-t-il en février?

Notre période la plus chargée est fin décembre et début janvier. Au cours de la période des vacances scolaires de Noël, nous nous attendons à ce que jusqu’à 250 personnes restent chaque jour. Personnellement, je préfère toujours partir en vacances en février.

Accueillez-vous des habitués qui viennent chaque année? Si oui, qu’est-ce qui les attire encore et encore?

Certains sont venus chaque année depuis une génération et la prochaine génération arrive maintenant aussi. Il a un mélange de tout – environnement calme et arboré, baignade en rivière, pêche, canotage, nombreuses activités dans le parc (télévision, tennis de table, échecs en plein air, mini-golf, plusieurs aires de jeux, spa / sauna). Répondre à différents besoins signifie que nous attirons un éventail diversifié de personnes.

En général, qu’en est-il du camping qui plaît aux gens?

De nombreux facteurs déterminent le goût dans les styles de camping – prix, âge, durée du séjour, être proche de la nature vs être éloigné des insectes, respirer à l’extérieur vs contrôler la température, rencontrer les autres vs intimité.

Le camping offre-t-il des vacances plus «confortables» de nos jours?

Les tentes sont devenues beaucoup plus faciles à construire et mieux structurées et approvisionnées que lorsque je faisais du camping il y a 40 ans.

Les camping-cars et caravanes mobiles sont-ils en augmentation?

Les camping-cars haut de gamme sont plus populaires qu’il y a 30 ans, nous en avons donc vu un nombre croissant, souvent conduit par des clients étrangers de passage.

Quelles sont les commodités que les gens attendent de votre camping?

La franchise TOP 10 comprend trois types de parcs. La nôtre est un classique, les clients s’attendent à une bonne gamme d’activités, un haut niveau de propreté dans toutes les installations (cuisines, toilettes, blanchisserie) et cabines, 250 Mo de WiFi gratuit, espace barbecue, douches gratuites, location de matériel de loisirs. Tout cela, nous fournissons et plus encore.

Quels ont été vos pires et vos meilleurs moments en tant que gestionnaire de parc?

Deux meilleurs moments: regarder un magnifique coucher de soleil rouge avec tout un groupe de campeurs, et regarder une vidéo de notre gestionnaire de site attraper un vivaneau de 16 kg la semaine dernière dans un bateau au large. Moment difficile du camp: la course vers le hangar de pompage de la rivière pour couper l’eau de la rivière lorsqu’une inondation s’est produite a été une période difficile. En conséquence, nous avons investi dans un forage et avons maintenant de l’eau de source pure, propre et fraîche.

Qu’aimez-vous dans le mode de vie d’un opérateur de parc de vacances?

J’adore rencontrer des gens de tous les horizons. Offrir aux clients une expérience positive, mémorable et agréable est notre objectif et dans notre camping paisible et arboré, c’est quelque chose que notre gestionnaire de site, Sunny, apprécie particulièrement.

Si vous pouviez être ministre du Tourisme pendant une journée, quelle serait la première chose que vous feriez et pourquoi

Investissez dans plus de ferries pour que les gens puissent voyager en bateau d’un endroit à l’autre plutôt que par la route. Des ferries autour du Firth of Thames d’Auckland à Orere à Waiheke au Coromandel seraient formidables.

Si vous pouviez demander à trois personnes (vivantes ou mortes) de dîner, qui et pourquoi?

1) Terry Thomas, un comédien britannique. J’ai lu récemment qu’il était né dans une maison à Finchley près de chez moi. Je lui demanderais de me parler de l’action dans It’s A Mad Mad Mad Mad World.

2) Jésus. Je le remercie d’être venu et lui demande à quoi ressemble son royaume.

3) Prester John, 1122AD. Je lui demandais où il habitait alors que j’écrivais un roman de science-fiction d’aventure historique, Finding Prester John, en devinant la réponse à cette question.

