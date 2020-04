Avec piscine ou jardin, les Italiens n’abandonnent pas les maisons dans les lieux touristiques

20 avril 2020, par Alessandra Caparello

Malgré la coronavirus, les Italiens ne cessent de chercher maisons dans des lieux touristiques. Cela est révélé par les données enregistrées par la plateforme Casa.it, selon lesquelles cette situation d’urgence oblige les gens à passer la plupart de leur temps dans leurs maisons, dont 90% sont confinés dans les murs de la ville, où ils se concentraient et se chevauchaient simultanément les fonctions quotidiennes généralement exercées dans différents lieux: travail, école, jeux, détente, soins personnels, shopping, etc.

Une situation qui a mis en évidence les besoins d’espaces plus diversifiés et éventuellement plus larges et ouverts. La plateforme révèle que les données enregistrées montrent que les recherches de maisons à louer avec piscine ont même quadruplé dans les communes côtières. Sicile, Ligurie et Toscane.

Au cours des 2 premières semaines d’avril, un Palerme maisons avec piscine ils sont fouillés 6 fois plus que dans la période précédente, sur la côte ligure le sommet de la recherche est à Santa Margherita Ligure avec une augmentation de 43 fois en seulement 2 semaines.

Forte dei Marmi conserve toujours son attrait avec une augmentation de 200% mais aussi Côte de Livourne confirme la nécessité d’une maison avec piscine avec une augmentation des demandes pour ce type de 12 fois plus élevée qu’au début de la crise.

Après la maison avec piscine, c’est la maison avec jardin qui est recherchée, notamment dans Vénétie, Campanie, dans Lazio. iesolo enregistre un + 209% suivi de Venise avec un + 150%. Aussi un Naples le besoin d’une maison avec jardin est fortement ressenti: dans cette période les demandes ont triplé par rapport à la période précédente. Cette tendance se confirme également Rome qui a enregistré une augmentation de 98%.

Si vous souhaitez des mises à jour sur le marché immobilier, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: