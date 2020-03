Avez-vous des investissements à vous soucier du coronavirus Covid-19? Évitez les mouvements de panique

“Il s’agit d’être prudent au moment de l’entrée, ni de laisser des actifs qui ont beaucoup souffert très rapidement car, dans certains cas, on peut voir des niveaux importants pour rester et, dans un ou deux ans, ils seront déjà avec des retours positif. Vous devez le voir avec un peu d’objectivité, à plus long terme, et ne pas prendre de décisions paniquées en ce moment “, a ajouté le vice-président des investissements de Skandia pour l’Amérique latine.

«Après avoir pris une décision – une vente ou un achat très solide – vous pouvez prendre vos doigts à la porte. Faire des changements radicaux peut finir par affecter », a insisté Álvarez.

Comment avoir un portefeuille diversifié?

Juan Rich et Jaime Álvarez ont tous deux convenu que des facteurs tels que le temps et la résistance au risque de chaque investisseur doivent être pris en compte. Ils doivent avoir des actifs à revenu fixe, à revenu variable, en métal et en devises.

«Si une personne a un profil conservateur, nous mettons une grande partie du portefeuille en dette, pour un profil modéré nous pourrions avoir un pourcentage de dette, un pourcentage de revenu variable et un en devises. Pour un profil plus agressif, nous pourrions avoir un pourcentage plus élevé en actions et un contrepoids important en dette et en devises “, a expliqué Rich.

«Nous apportons un portefeuille que nous appelons« modéré »dans notre gamme car il a des investissements entre trois et cinq ans; Il a un positionnement en actions aux alentours de 20 et 25%, le reste que nous avons en titres à moyen terme qui, en fait, a plutôt bien fonctionné dans ces mouvements et nous avons des positions dollarisées de plus ou moins 10% .

Pour des objectifs à plus long terme – de cinq à 10 ans – nous recommandons plus d’actions de manière équitable entre local et international car la situation actuelle ne sera pas représentative dans 10 ans », a déclaré Álvarez.

De combien de capital puis-je investir?

Dans BX +, vous pouvez investir à partir de 500000 pesos et à Skandia, ils ont des produits allant de 10000 pesos ou des alternatives pour commencer à 2000 pesos avec l’engagement de contribuer un montant similaire par mois et, ainsi, de construire un portefeuille d’investissement.

En plus de ces options, il existe d’autres fonds d’investissement, institutions bancaires et fintechs qui offrent de nouvelles alternatives pour mettre votre argent au travail.

