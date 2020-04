Avez-vous «immunisé» votre portefeuille de franchises contre le coronavirus?

Avril

Il n’y a aucun moyen poli de le dire: la crise du coronavirus (COVID-19) va amener beaucoup de propriétaires de franchises qui ne sont pas suffisamment diversifiés à le prendre dans les dents.

Comme d’autres moments difficiles qui l’ont précédé – du 11 septembre à l’ouragan Katrina jusqu’à la crise financière de 2008 – la pandémie actuelle de COVID-19, qui ne montre aucun signe de relâchement immédiat, a renforcé l’importance de la diversification des franchises.

La diversification est un choix intelligent pour tout type de portefeuille ou d’investissement. Vous ne voudriez pas que votre épargne-retraite soit entièrement en actions – vous voudriez qu’elle soit répartie sur une combinaison de liquidités, d’obligations, d’actions et d’autres actifs. L’idée est qu’un ralentissement dans une catégorie est compensé par des performances stables ou des gains dans les autres catégories.

Ne pas être diversifié signifie une exposition à plus de risques et beaucoup plus de difficultés financières lorsque les choses tournent vers le sud, comme ils le font inévitablement de temps en temps. Compte tenu de cette réalité troublante, les franchisés qui seront le mieux en mesure de résister aux ravages économiques de la crise des coronavirus sont ceux qui sont bien diversifiés.

Quiconque envisage de se lancer dans le franchisage doit comprendre cette importante leçon.

Bien faire la diversification de la franchise

La diversification ne signifie pas posséder plus d’une unité d’une franchise particulière. C’est certainement utile, mais c’est une approche unidimensionnelle. La véritable diversification vient en abordant votre portefeuille de franchises sous plusieurs angles et en utilisant une stratégie multidimensionnelle.

La diversification géographique, bien sûr, est essentielle, surtout à la lumière des différents degrés de verrouillage que connaissent actuellement différentes villes, États et pays. Par exemple, les franchisés avec des unités au Texas, qui ont été relativement rapides à fermer, pourraient avoir regardé avec envie de l’autre côté de la frontière en Oklahoma, où les bars et restaurants sont restés ouverts pendant plusieurs semaines de plus.

Et bien que personne ne sache exactement comment la reprise de COVID-19 se déroulera, il est probable que certaines régions ou certains États s’ouvriront avant que d’autres ne le fassent.

De même, les franchisés avec un mélange de concepts et d’offres dans leur portefeuille sont mieux placés pour surmonter cette tempête. Un mélange de restaurants décontractés, de restaurants à service rapide et de restauration rapide, par exemple, peut vous donner un coup de pouce lorsque vos options de restauration raffinée sont prises en raison de circonstances économiques imprévues.

À un niveau encore plus granulaire, le fait d’avoir un composant drive-through ou à emporter dans le mélange peut aider à couvrir votre risque – en particulier lorsque le paysage commercial change pratiquement du jour au lendemain et que les gens veulent limiter les transactions en personne.

Autres considérations importantes

Les propriétaires de franchises devraient également envisager la diversification opérationnelle. Autrement dit: est-il facile d’exécuter l’opération? Un restaurant de steaks et de fruits de mer nécessite de nombreuses références, chefs et serveurs différents pour fonctionner correctement. Un café, en revanche, n’a besoin que de quelques fournitures essentielles et de quelques personnes clés pour faire sonner la caisse enregistreuse. Chacune de ces configurations a un profil de rentabilité différent en fonction de considérations économiques plus larges.

En parlant de fournitures: dans quelle mesure êtes-vous diversifié dans cette dimension? Si vous possédez une sandwicherie, une pizzeria et une beignerie, et qu’il y a soudainement une pénurie mondiale de farine, vous allez souffrir. Si votre mélange de franchise comprend des barres de smoothie et des joints de barbecue, la douleur sera diluée.

Enfin, regardez les marges. Certaines de vos opérations ont-elles des marges très fines? Si c’est le cas, équilibrez-le avec des franchises qui ont une marge de manœuvre pour le loyer, la main-d’œuvre et le coût des marchandises, et peuvent plus facilement s’adapter à un choc financier. En bout de ligne? Vous voulez un mélange de marges dans votre portefeuille de franchises.

Même avec une diversification adéquate qui tient compte de ces différents facteurs, les prochains mois de la crise des coronavirus vont être rudes. Alors, quelles mesures les franchisés devraient-ils prendre dès maintenant pour passer de l’autre côté?

Pour commencer, si vous n’avez pas encore de prêteur agréé SBA, trouvez-en un dès que possible et faites-en votre meilleur ami. Lorsque la Small Business Administration commence à octroyer des prêts – dont beaucoup sont pardonnables s’ils sont utilisés pour garder vos employés au travail – vous voulez être en première ligne.

Ensuite, concentrez-vous sur ce que vous devez faire pour rester à flot. Si vous pouvez conserver vos employés et continuer à les payer, c’est fantastique – mais cela ne peut pas durer indéfiniment s’il n’y a pas suffisamment de revenus à venir.

Des licenciements pourraient être nécessaires, mais ils seront, espérons-le, temporaires. Il vaut bien mieux endurer des douleurs à court terme pour s’assurer que l’entreprise existe toujours dans deux ou trois mois. Comme dit le proverbe, vous devez sauver le navire afin qu’il y ait quoi que ce soit pour que les gens reviennent une fois que les temps difficiles auront disparu.

Les temps sont sombres en ce moment, mais une fois la crise passée, les entreprises sortiront du mode de survie et recommenceront à faire ce qu’elles font le mieux: créer de la richesse et créer de la valeur pour la société. Heureusement, les franchisés et les franchiseurs ont toujours compris la valeur de la vision à long terme.

Ils savent qu’il ne s’agit pas nécessairement de gagner un dollar aujourd’hui – il s’agit de gagner beaucoup de dollars pendant plusieurs jours.

