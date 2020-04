Avez-vous ou voulez-vous du crédit avec Infonavit ou Fovissste? Cela vous intéresse ….

Infonavit fera la promotion du programme Mejoravit, avec lequel les bénéficiaires peuvent apporter des améliorations ou des extensions à leur domicile. Le montant maximum estimé pour ce prêt est de 125 000 pesos, une augmentation par rapport aux 60 000 pesos qui avaient été initialement accordés.

Ceux qui recherchent cette modalité n’auront qu’à vérifier quatre mois d’ancienneté – auparavant c’était six mois – et atteindre le score nécessaire. De plus, ce montant est distribué directement à la personne dans un délai de 12 à 30 mois.

“Ceux-ci sont déposés directement auprès du travailleur et à partir de là, ils peuvent acheter du matériel auprès de différentes entreprises et embaucher de la main-d’œuvre. À partir de mai avec quatre mois (d’ancienneté), ils peuvent le demander, de sorte que le temps d’attente est réduit, le Je monte et le catalogue de produits que les gens peuvent acheter est élargi “, a déclaré Carlos Martínez, directeur d’Infonavit, lors d’une conférence de presse.

L’institut a également annoncé le programme Construyo Infonavit, qui débutera en août prochain et visera à promouvoir l’auto-construction de logements sur son propre terrain ou des réparations de base. Le montant maximum à offrir est de 528 230 pesos. Le fonctionnaire a déclaré que si ce soutien est opéré, le droit à un crédit traditionnel n’est pas perdu, de sorte que tout travailleur sur la contribution peut le demander.

“Le travailleur pourra choisir le montant jusqu’à ce montant, la durée et la destination. Avec ce prêt, des extensions peuvent être faites ou s’il a son propre terrain il peut l’utiliser pour construire, ce qui est extraordinaire pour les petites villes où il y a une disponibilité salariale”, Martinez a souligné.

De son côté, Fovissste a annoncé le programme Construisez votre maison afin que les bénéficiaires puissent construire leur maison. Le montant à offrir est limité à un million 133 000 pesos avec un taux d’intérêt annuel compris entre 4% et 6%, avec une durée maximale de douze mois pour réaliser les travaux.

“Ce nouveau programme de crédit à l’auto-construction pour le logement assisté dont le paiement sera remis directement au travailleur et sera payé dans cinq administrations en fonction de l’avancement des travaux. L’emprunteur décide avec ses propres ressources qui le soutient dans le processus de construction”, a déclaré Agustín Rodríguez. , membre exécutif de l’institution.

Le terrain autorisé à l’auto-construction doit être dans une zone avec accès aux services de base, située dans les polygones U1 et U2, détenue à 100% ou 50% en copropriété, sans privilège et sans gaspillage, ainsi que l’évaluation, selon avec la Fovissste.

L’accompagnement que le fonds réalisera, a rapporté Rodríguez, servira de guide dans le cadre d’un système régional dans huit grandes régions du pays. L’objectif est d’adapter les conditions de logement en fonction des exigences physiques, sociales et juridiques de chacun, telles que le placement des éco-technologies, l’efficacité énergétique, les matériaux, l’efficacité énergétique et l’accessibilité universelle.

