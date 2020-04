Avril est arrivé, qu’adviendra-t-il du Bitcoin?

Les mineurs de Bitcoin seront-ils affectés par la prochaine réduction de moitié de Bitcoin?

Un nouveau mois commence, avec avril plein d’incertitude en raison de la situation avec le coronavirus. Par conséquent, des questions se posent sur ce qui va arriver au Bitcoin, compte tenu du contexte et d’un nouveau mystère, la réduction de moitié du Bitcoin.

Bitcoin Halfving est l’un des événements les plus attendus de l’histoire de Bitcoin. Au cours du mois de mai, le nombre de Bitcoin (BTC) entrant en circulation toutes les 10 minutes (connu sous le nom de récompenses en bloc) diminuera de moitié. Cette étape se produit tous les quatre ans et s’est produite deux fois depuis la création de la principale crypto-monnaie.

Dans la dernière édition de ses rapports sur l’état du réseau, Coin Metrics a fait valoir que Bitcoin était dans une spirale de capitulation minière, s’aggravant avant de s’améliorer.

Même si le BTC / USD a récupéré plus de 70% en deux semaines depuis qu’il a atteint le plus bas de 3 700 $, les prix restent “a presque certainement baissé en dessous du prix d’équilibre”Pour les mineurs moins efficaces.

Cela est soutenu par la récente baisse de la difficulté d’extraction de Bitcoin, qui est le plus grand mouvement négatif depuis 2011. Avant la reprise du secteur minier, il y a plus de douleur en magasin. Le rapport suggère que tandis que Halving approche, le débat sur son impact sur les prix des actifs reste embourbé dans la controverse.

C’est pourquoi même les mineurs se demandent ce qu’il adviendra de Bitcoin et de ses prix. Vous vous demandez si la situation du coronavirus fera de la réduction de moitié un problème plus sensible qu’il ne l’est déjà.

Qu’arrivera-t-il à Bitcoin après la réduction de moitié?

Poursuivant avec le sujet de la réduction de moitié, on peut noter que plusieurs analystes sont convaincus que la réduction de moitié entraînera une augmentation du prix du Bitcoin. Beaucoup veulent savoir quel sera le prix à la mi-date.

Beaucoup craignent que le Coronavirus et l’instabilité mondiale qu’il a provoquée provoquent une énorme récession économique en avril. Mais il y a aussi ceux qui sont optimistes quant aux crypto-monnaies, car on pense qu’elles serviront d’assurance.

Les récompenses de bloc de Bitcoin seront bientôt réduites de moitié. Dans les deux cas précédents, ils ont provoqué d’énormes impulsions haussières. En ce sens, l’impact de mai serait similaire. Bitcoin, continuez à travailler 24 heures, 7 jours par semaine, sans pause. Cependant, vous devez d’abord survivre à avril et à tout le contexte.

Ce processus est automatique et ne dépend de l’intervention d’aucun des participants au réseau. Ainsi, les règles établies dans le protocole indiquent clairement que tous les 210 000 blocs la récompense minière est divisée par deux. Cela contribue à réduire l’inflation de la BTC en réduisant ses émissions de nouvelles devises. Par conséquent, il est considéré comme un événement haussier, ce qui pourrait entraîner un prix plus élevé pour chaque BTC.

Les transactions Bitcoin et Visa diminuent

Les achats en ligne avec Bitcoin (BTC), Visa et certaines applications de vente au détail ont diminué au cours du premier trimestre de 2020, établissant la tendance pour avril pour les transactions de crypto-monnaie et de monnaie fiduciaire.

Selon la publication, Visa prévoit une croissance des revenus en pourcentage à un chiffre, contrairement à une croissance à deux chiffres au premier trimestre de 2019, pour le deuxième trimestre après une forte baisse d’activité en mars.

Il ajoute que des mesures telles que l’hébergement à domicile peuvent être partiellement responsables, en empêchant les consommateurs de passer leur carte Visa en personne dans les restaurants, les lieux de divertissement et tout ce qu’ils font en dehors de leur domicile. Cependant, il y a également un manque de dépenses en ligne, y compris des services liés aux voyages plus importants tels que les vols.

Étant donné que de nombreuses personnes dans le monde sont mises en quarantaine ou encouragées à rester à l’intérieur pour empêcher la propagation du COVID-19, on pourrait supposer qu’il y aurait une augmentation des achats et des livraisons en ligne. Cependant, avec l’augmentation du chômage et un avenir économique incertain, il semble que les consommateurs souhaitent économiser leur argent plutôt que de le dépenser.

Pour cette raison, les gens ne se demandent pas seulement ce qui arrivera au Bitcoin, mais à l’ensemble de l’économie.

Trump laisse entendre que le prix du pétrole tombera à 9 $ en avril

Pour terminer la nouvelle rapide d’avril, le président des États-Unis, Donald Trump, a laissé entendre qu’il s’attendait à ce que le pétrole chute à seulement 9 $. Après avoir annoncé par inadvertance Bitcoin (BTC) la semaine dernière,

Lors d’une conférence de presse le 31 mars, Trump a réitéré ce qui est devenu une tendance à la baisse des prix du pétrole.

La dernière fois que le pétrole a atteint 10 $, c’était en 1998, lorsque l’Arabie saoudite a également inondé le marché pour empêcher une avance du Venezuela. Le Bitcoin a limité ses pertes depuis le début de l’année à environ 10%.

