Azimut: bénéfice record en 2019, concentration sur les activités à l’étranger et les fonds alternatifs

Lors de la convention des 30 ans d’activité de l’entreprise à Montecarlo, Azimut a présenté les résultats préliminaires de l’exercice 2019 et les objectifs de l’exercice en cours. Sur la base des premières données de synthèse, le Groupe Azimut prévoit de clôturer 2019 avec la meilleur résultat net consolidé de l’histoire du Groupe, entre 360 ​​et 370 millions d’euros.

Dans le détail, le Groupe a enregistré l’an dernier une collecte nette d’environ 4,6 milliards d’euros, portant ainsi le total des actifs à plus de 59 milliards d’euros (contre le plan de 50 milliards d’euros et + 16% par rapport à fin 2018). Par ailleurs, l’objectif relatif au total des avoirs extérieurs du Groupe a déjà été atteint et dépassé.

Fin 2019, en effet, le total des actifs levés gérés par les entités non domestiques du Groupe atteignait 29% du total, contre les 15% budgétisés dans le plan d’affaires 2015-2019. La contribution à l’EBITDA du Groupe à l’étranger est estimée entre 50 et 55 millions d’euros (+ 53% par rapport à 2018).

Les dividendes cumulés distribués aux actionnaires sur les 5 ans du plan 2015-2019, y compris ce qui sera proposé au conseil d’Azimut Holding, convoqué pour le 5 mars 2020, seront égaux à au moins 7,8 euros par action. Compte tenu de cette proposition de dividende, la moyenne du versement global sur 5 ans sera supérieure à environ 90%, dépassant de loin l’objectif envisagé dans le plan, et équivalent à un rendement cumulé moyen de 44%.

En attendant de connaître les détails du nouveau plan d’affaires qui sera présenté avant l’été, la société milanaise estime, dans des conditions de marché normales, un bénéfice net pour 2020 d’au moins 300 millions d’euros par rapport à la fourchette 250-300 millions d’euros indiquée lors de la journée investisseurs du 4 juin 2019. Cet objectif supplémentaire sera atteint grâce à la croissance de tous les métiers: distribution en Italie, produits alternatifs et activités à l’étranger.

«En 2019, nous avons généré une performance nette moyenne pour le meilleur client du marché d’environ + 8,5%. Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer les 30 ans d’histoire d’Azimut en atteignant avec succès, pour la troisième fois consécutive, tous les objectifs énoncés dans le plan quinquennal. Enfin, nous sommes satisfaits d’avoir lancé les premiers produits du segment des marchés privés pour démocratiser cette classe d’actifs qui nous a permis en quelques mois de dépasser le milliard de masses “, a-t-il précisé. Pietro Giuliani, président du Groupe.

La stratégie sur les produits de gestion d’actifs

Le projet d’investissements alternatifs dédié aux clients du groupe se poursuit sans relâche. Selon ce qui a été précisé par le PDG Paolo Martini lors de la présentation, après le succès du plus grand événement italien dédié aux marchés privés, Azimut Libera Impresa EXPO, la collecte sur les produits lancée au dernier trimestre 2019 dépasse les 450 millions d’euros, portant les masses sur les produits du marché privé à plus d’un milliard.

De plus, le placement du fonds Italia 500, créé en collaboration avec P101 Sgr, qui sera un fonds commun de placement alternatif fermé et non réservé, dont la durée sera de 10 ans, avec un montant de souscription minimum de 5 milliers d’euros. Les entreprises cibles sont des startups avec un chiffre d’affaires allant jusqu’à 5 millions d’euros et des PME basées principalement en Italie, opérant sur des technologies, produits et / ou services liés aux secteurs industriel et numérique, avec un chiffre d’affaires compris entre 5 et 50 millions d’euros. .

Focus sur la gouvernance

Lors de la présentation, une remarque a également été faite sur l’opération de renforcement de la prise de participation dans Azimut Holding S.p.A. (dénommé “Leveraged Buyout”) signé en mai 2018. Il a été convenu avec la banque prêteuse de prolonger la durée du prêt de deux ans supplémentaires, portant l’échéance à juin 2023 et confirmant l’engagement de création de valeur à long terme .

Enfin, comme l’exigent les clauses signées en 2018 et suite à l’expiration du lock-up, l’actionnaire Rudder Trust a fait savoir à Azimut Holding que le fonds de capital-investissement Peninsula Investments II est, d’un commun accord, hors de l’accord syndical, ce qui donne à Azimut Holding S.p.A. une plus grande flexibilité. continuer dans la mise en œuvre du plan de rachat approuvé par l’Assemblée Générale du 24 avril 2019, qui a fixé la limite maximale d’achat à 50 euros par action.