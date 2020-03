Azimut record: en 2019 meilleur profit de l’histoire, les revenus dépassent le milliard de parts

Ce fut une année pour se souvenir de 2019 pour Azimut, qui a réalisé le meilleur bénéfice net en plus de 30 ans d’histoire du groupe. Selon les données communiquées aujourd’hui par le groupe de gestion d’actifs, 370 millions d’euros (+ 203% par rapport à 2018) ont été atteints, ce qui constituera des ressources supplémentaires pour financer l’important plan d’investissement des 5 prochaines années. Sur la même période, le chiffre d’affaires a dépassé le milliard d’euros, (1,05 milliard d’euros, + 40% par rapport à 748 millions d’euros en 2018).

Le résultat opérationnel consolidé, est passé à 445 millions contre 192,8 millions en 2018.

Le conseil d’administration a décidé de proposer à l’assemblée générale des actionnaires, dont la convocation est prévue pour le 23 avril 2020, de distribuer un dividende ordinaire total de un euro par actionet bruts de retenues à la source, soit un rendement du dividende de 5,4% à prix courants. Le dividende sera payé en totalité en espèces et la date de paiement du dividende est prévue pour le 20 mai 2020, avec détachement du coupon le 18 mai 2020. Au dividende, notons la note, 0,5 euro par action déjà payé l’an dernier doit être ajouté , pour un total de 1,50 euro par action.

«Nous déposons 2019 en chiffres absolus, y compris le meilleur bénéfice net de l’histoire du Groupe et la réalisation de tous les objectifs fixés dans le plan quinquennal ainsi que fait consécutivement pour les trois plans d’affaires présentés depuis 2004» a commenté Pietro Giuliani, président du groupe.

Aujourd’hui également, le groupe a levé le voile sur les dépôts nets en février, mois au cours duquel la société a réalisé des dépôts nets positifs de 362 millions d’euros, portant ainsi le chiffre du début de l’année à 934 millions. Le total des actifs, y compris l’épargne administrée, s’élève à 58,2 milliards d’euros à fin février, dont 45,1 milliards d’euros concernent les actifs gérés.

«La récolte de février a maintenu un rythme positif malgré la soudaine augmentation de la volatilité liée à la propagation du coronavirus qui se poursuit encore dans la dernière partie du mois. Les conseils professionnels et constants de nos consultants alliés à la proximité de nos équipes de direction ont toujours été à la base de notre proposition, dont la valeur est encore plus évidente en période de turbulence comme les présentes.

Ceci est démontré par les flux liés aux produits alternatifs, qui avec env. 150 millions d’euros au mois représentent près de 50% du total des dépôts nets. Ces investissements dans l’économie réelle sont inclus dans la revue d’allocation d’actifs selon une perspective à long terme correcte. Par ailleurs, la tendance de février montre une fois de plus que pouvoir compter sur une véritable diversification géographique des activités est un moteur important de soutien à la croissance “, a conclu Giuliani.