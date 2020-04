Azimut Support Italy, une campagne de financement participatif pour soutenir les entreprises

par Paolo Martini

Nous vivons une crise sans précédent, une urgence sanitaire qui a explosé dans tous les domaines de notre vie. Notre santé en premier lieu, mais aussi notre sociabilité et surtout notre capacité économique. Les impacts économiques sont déjà préoccupants, certaines estimations voient une contraction du PIB italien pour 2020 entre 6,5 et 10% et une réduction de l’activité économique mondiale de plus de 2/3%.

Pour faire face à cette crise, les gouvernements des différents pays et des institutions mondiales prennent des mesures exceptionnelles, mais la gravité est telle que nous entendons parler d’un nouveau plan Marshall pour faire face à la reprise après la guerre (parce que c’est ça) au Covid-19 avec un programme de financement extraordinaire. Je ne pense pas que ce soient des exagérations, car si nous ne sommes pas en mesure d’affronter la situation de manière concrète, nous pourrions compromettre l’avenir de générations entières.

Mais je pense que l’intervention et l’engagement de chacun sont nécessaires. un effort commun à laquelle nous sommes tous appelés, de différentes manières et avec les compétences dont nous sommes équipés, car sinon il sera difficile de recommencer.

En plus de ce que nous faisons tous pour aider les hôpitaux et les médecins à trouver l’équipement nécessaire pour faire face à cet ennemi invisible (ventilateurs, masques, bronchodilatateurs, gants, etc.), nous devons être prêts à soutenir en particulier les nombreuses petites et moyennes entreprises qui ont toujours été l’épine dorsale économique de notre pays, pour leur apporter le soutien nécessaire au retour à la pleine activité et pour se mesurer sur un marché qui deviendra inévitablement plus compétitif.

En Italie, il existe en effet plus de 5 millions de PME qui emploient 82% des travailleurs et génèrent un chiffre d’affaires total de 2 000 milliards d’euros.

Depuis 2014, à Azimut, nous nous engageons à établir un lien entre les deux actifs les plus précieux de notre pays: les entreprises et l’épargne privée, en aidant les entreprises à croître d’une part et les épargnants de l’autre à augmenter les opportunités de recevoir des rendements de leurs investissements.

A cet effet, nous avons créé un sgr dédié, Azimut Free Enterprise, et ces dernières années, nous avons levé plus d’un milliard d’euros en soutenant plus de 250 PME et start-ups. Fin octobre, avec l’événement Azimut Libera Impresa Expo qui a vu plus de 14 000 participants, nous avons démontré comment il est possible de créer un mouvement fort qui combine l’épargne avec l’économie productive de notre pays.

Maintenant, cela vaut encore plus. Et bien plus. Parce que l’avenir économique de l’Italie en dépend aussi. Il faut, en utilisant différents véhicules et en s’appuyant également sur des allégements fiscaux forts (les PIR ne sont qu’un petit exemple de ce qu’il faut) déplacer une partie des 4.500 MLD d’épargne privée en euros (dont 1600 MLD sur les comptes courants qui coûtent aujourd’hui à tout le monde, clients d’abord) vers l’économie réelle.

Tel est le grand défi. C’était il y a 2 mois. C’est encore plus vrai aujourd’hui. Conformément à cette voie et ayant l’urgence et l’importance d’être clair en temps opportun, nous avons conçu et mis en œuvre un nouveau projet, Azimut soutient l’Italie. Une solution qui donne soutien immédiat aux entreprises les habitants comme les bars, les restaurants et les entreprises de restauration en particulier affecté par l’urgence valeur actuelle et future pour les investisseurs qui décident de soutenir sa reprise.

Nous avons formé un véhicule d’investissement spécialement conçu pour intégrer directement les activités commerciales locales capitaux privés levés par MamaCrowd, la première plateforme de financement participatif italienne. L’opération est simple: le véhicule collecte des capitaux auprès d’investisseurs privés et non privés participant à la campagne de financement participatif; sélectionnez le opérateurs méritant l’accès au véhicule selon des critères définis; il signe des accords de participation à ces exercices pour une durée maximale de 4 ans (ce qui équivaut au temps nécessaire à un exercice pour récupérer pleinement ses opérations après la période de crise); à la fin des contrats, selon les scénarios, il peut restituer le capital investi aux investisseurs plus une composante du chiffre d’affaires générés par les exercices pendant la période.

Azimut Support Italy n’est pas un prêt mais un investissement dans les entreprises locales avec lequel l’investisseur partage, pendant une certaine période, le risque commercial et la performance du véhicule sont étroitement liés à la capacité de reprendre les années dans lesquelles nous investissons.

Voilà pourquoi ils viennent sélectionner des activités qui a un antécédents et solvabilité de qualité: le choix des exercices à admettre dans le véhicule est géré par une équipe spécialisée qui, pour réduire au maximum la prise de risque par défaut des activités, travaille en utilisant les meilleurs systèmes de notation et d’analyse des risques.

Avec Azimut Support Italy, nous nous concentrons sur prise en charge des catégories d’entreprises, comme ceux des restaurants, des bars et de la restauration, les plus touchés par les effets de l’urgence mais, en même temps, parmi les plus prêts à redémarrer les flux de trésorerie dans les meilleurs délais. Un secteur que nous connaissons tous et qui est valable en Italie 86 milliards d’euros chiffre d’affaires et emploie 1,2 million de personnes, des ressources précieuses que nous ne pouvons abandonner.

L’objectif de collecte d’Azimut SosTAIN Italia est de 8 millions d’euros, le maximum autorisé par la réglementation pour une campagne de crowdfunding, avec un seuil d’entrée pour les investisseurs de 1 500 euros. Azimut Support Italy a ainsi la possibilité possibilité d’aider environ 70 entreprises commerciales en leur fournissant un billet moyen d’environ 100 000 euros. La spécificité du véhicule alliée à la sélection des entreprises les plus vertueuses se veut également un support concret aux opportunités de rendement pour les investisseurs qui pourraient être intéressantes et se situer autour de 3,5 / 4% par an.

Soutenir l’Italie est désormais un engagement commun de tous, le nôtre passe également par un projet d’investissement concret et simple cela en un simple clic donne du crédit à ceux qui ont dû s’arrêter mais sont prêts à partir. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons être capables de gestes concrets d’altruisme envers ceux qui en ont le plus besoin. Trop de gens parlent et peu le font. Nous voulons aider de manière concrète, pas avec des mots.