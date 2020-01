Baidu a quitté la «guerre des prix» des enceintes intelligentes. Pourquoi est-il si confiant que la technologie est commercialement viable? – Econsultancy

L’été dernier, le géant chinois de la recherche Baidu a fait la une des journaux en devenant l’un des principaux acteurs sur le marché chinois – et mondial – des enceintes intelligentes, apparemment sorti de nulle part.

Autrefois quasi inexistante sur le marché des haut-parleurs intelligents, avec une part de marché de moins de 1% au T2 2018, Baidu a augmenté de façon astronomique au cours de l’année qui a suivi pour devenir le deuxième plus grand fournisseur d’enceintes intelligentes au monde avec une part de marché de 17,3%, derrière seulement Amazon à 25,4%.

Sur son marché domestique, la Chine, Baidu était pendant un certain temps le premier fournisseur d’enceintes intelligentes, dépassant ses rivaux Alibaba et Xiaomi, qui représentaient collectivement 94% des ventes d’enceintes intelligentes en Chine au premier trimestre de 2018. Et alors qu’Alibaba a depuis – étroitement – a retrouvé sa position de leader du marché, Baidu reste un concurrent féroce.

Baidu a réalisé cet exploit remarquable de la même manière que ses rivaux comme Alibaba et Xiaomi, et ses homologues étrangers comme Amazon et Google, ont dominé le marché et vendu des millions de haut-parleurs intelligents: grâce à des remises importantes. Le marché chinois des enceintes intelligentes a longtemps été caractérisé par une «guerre des prix» entre ses principaux acteurs, qui rivalisent pour abaisser le prix des appareils et lancer des modèles abordables que les consommateurs vont acheter. Baidu, Alibaba et Xiaomi ont pu maintenir leurs prix bas en subventionnant le coût des haut-parleurs intelligents, en échangeant des revenus à court terme contre la capacité d’influencer les habitudes de consommation à long terme.

Mais maintenant, quelques mois seulement après avoir conquis une grande partie du marché des haut-parleurs intelligents, Baidu modifie sa stratégie et se retire de la guerre des prix, lançant son dernier haut-parleur intelligent – le Xiaodu Zaijia X8 – à plein prix au milieu Décembre. Le géant de la recherche estime qu’il peut rendre les haut-parleurs intelligents commercialement viables – ce qu’aucun des autres grands fournisseurs chinois ou occidentaux n’a encore réussi à faire.

Comment Baidu prévoit-il d’accomplir cela et peut-il réussir?

L’adhérence des haut-parleurs intelligents en Chine

Les haut-parleurs intelligents à l’ouest et à l’est se sont révélés être des appareils grand public populaires, avec des dizaines de millions d’appareils vendus chaque trimestre. Mais en Chine en particulier, les haut-parleurs intelligents se sont révélés être particulièrement «collants» – permettant non seulement une adoption généralisée par les consommateurs, mais également un niveau élevé d’utilisation et d’engagement répétés.

Selon des chiffres cités par Jing Kun, vice-président récemment nommé de Baidu de Smart Living, dans une interview avec le Financial Times, les consommateurs utilisent leurs haut-parleurs intelligents en moyenne 20 à 30 fois par jour et dialoguent avec eux pendant environ deux heures au total. . Ce niveau élevé d’engagement peut être attribué en partie, selon Jing, aux consommateurs des petites villes de Chine, qui ont tendance à considérer leurs appareils comme une alternative moins chère à une télévision ou à un système audio. Cependant, les appareils à commande vocale et les commandes vocales en général ont toujours trouvé un foyer naturel en Chine, car ils sont mieux adaptés à la langue chinoise que les entrées à clavier, et produisent un taux d’erreur beaucoup plus faible.

Ces chiffres – même s’il s’agit d’estimations élevées – contrastent fortement avec les faibles niveaux d’engagement signalés par le dernier rapport américain sur l’adoption par les consommateurs de Voicebot, publié en mars 2019, qui a révélé que moins de la moitié (47,4%) des haut-parleurs intelligents aux États-Unis, les propriétaires utilisent leurs appareils même une fois par jour; les autres utilisent leur appareil soit mensuellement (26,1%) soit «jamais ou rarement» (26,5%). Cela montre que, même si le prix bas a peut-être réussi à stimuler les ventes de fournisseurs d’enceintes intelligentes comme Amazon et Google, les consommateurs occidentaux ne trouvent pas de nombreuses raisons d’intégrer des enceintes dans leur vie quotidienne.

Dans son interview d’octobre avec le Financial Times, Jing affirmait déjà que les haut-parleurs intelligents en Chine avaient «franchi le gouffre» pour devenir un produit commercialement viable. Maintenant, Baidu est prêt à mettre son argent là où il se trouve (pour ainsi dire), confiant qu’il a prouvé avec succès la valeur de ses appareils dans la mesure où il peut cesser de les subventionner si fortement.

Alors que certains experts, comme la chercheuse basée à Pékin Sophie Pan, ont averti que le marché est toujours dans une phase d ‘«éducation» des consommateurs et de cultivation des habitudes, Jing a déclaré à l’éditeur chinois 36kr que «la période pour éduquer les consommateurs avec des guerres de prix est », ajoutant qu’il nous est« impossible de continuer à subventionner [smart speakers]”.

D’autres marchés en Chine fortement soutenus par des subventions, comme le marché du vélo en libre-service, ont débarqué des entreprises aux dettes paralysantes lorsque les bulles ont éclaté, ce que Baidu est clairement soucieux d’éviter. Malgré son récent succès en matière de haut-parleurs intelligents, la société se trouve actuellement dans une situation précaire: un paysage Internet en évolution qui a vu les consommateurs s’appuyer beaucoup moins sur les moteurs de recherche pour les informations a récemment conduit Baidu à enregistrer une perte pour la première fois en 14 ans, et il a vu ses revenus publicitaires glisser derrière le futur propriétaire de TikTok, ByteDance. Pour cette raison, il ne peut pas se permettre d’absorber les pertes de ses haut-parleurs intelligents de la même manière que des entreprises comme Alibaba et Xiaomi.

Mais la stratégie de Baidu pour la rentabilité des haut-parleurs intelligents ne se limite pas à espérer que les consommateurs seront prêts à débourser plus d’argent pour ses appareils.

Écrans intelligents, abonnements et divertissement

Les principaux fournisseurs chinois d’enceintes intelligentes se concentrent chacun sur la création d’un créneau différent pour eux-mêmes qui, selon eux, sera rentable à l’avenir. Alibaba, fidèle à sa réputation de plus grand acteur du commerce électronique en Chine, s’est concentré sur l’intégration de la fonctionnalité de commerce électronique dans ses haut-parleurs intelligents, permettant aux consommateurs de connecter leurs comptes Alipay et de magasiner en ligne via la voix. La société d’électronique Xiaomi s’est concentrée sur la promotion de ses haut-parleurs en tant que hub intelligent pouvant se connecter à une gamme d’appareils intelligents, tels que des réfrigérateurs, des purificateurs d’air et des aspirateurs.

Baidu, quant à lui, commercialise ses haut-parleurs intelligents principalement comme des appareils de divertissement, promouvant sa gamme d’enceintes avec des écrans intelligents intégrés et mettant l’accent sur leurs fonctions de sécurité pour enfants (comme un mode enfant qui bloquera certains contenus et limitera le temps d’écran) et leur compatibilité avec toute la famille. Les chiffres analysés par Canalys montrent à quel point Baidu a mis l’accent sur les écrans intelligents par rapport à ses concurrents, tant au pays qu’à l’étranger: 61% de la gamme de haut-parleurs intelligents de Baidu sont dotés d’écrans intelligents, près de trois fois plus que la moyenne mondiale de 22%. Amazon, Google et Xiaomi tournent tous autour de cette moyenne à 21%, 19% et 18% respectivement. Clairement, Baidu s’est engagé à utiliser des écrans intelligents comme clé de sa stratégie d’enceintes intelligentes.

Source: Canalys Newsroom

En février, il a même sorti le Xiaodu TV Mate, un système de cinéma maison trois-en-un basé sur l’IA qui combine l’affichage visuel d’un téléviseur haute définition avec la fonctionnalité de commande vocale d’un haut-parleur intelligent.

Pour le contenu vidéo, Baidu s’appuie largement sur sa propriété d’iQiyi, la deuxième plus grande plate-forme de streaming vidéo de Chine, qui a continué d’être une composante importante des activités de Baidu et a entraîné une grande partie de la croissance de ses revenus au deuxième trimestre de l’année dernière. Notamment, la dernière version de DuerOS, la plate-forme vocale de Baidu, offre une lecture améliorée à commande vocale du contenu vidéo iQiyi sur certains appareils.

Maintenant que Baidu ne subventionne plus ses enceintes intelligentes, Jing Kun a indiqué que Baidu commencerait à offrir l’adhésion gratuite à iQiyi aux consommateurs qui achètent une enceinte intelligente Xiaodu. Cela est similaire aux mesures prises par Amazon et Google l’année dernière pour offrir l’adhésion gratuite à Amazon Music et YouTube Music, respectivement, avec l’achat d’un Amazon Echo ou de Google Home.

Baidu propose également de la musique en streaming, des jeux en ligne et du contenu éducatif, et Jing a révélé dans son interview au Financial Times que Baidu prévoit d’expérimenter avec la monétisation des abonnements dans ces domaines à mesure qu’il évolue dans son approche de la commercialisation des haut-parleurs intelligents.

DuerOS et l’excellence conversationnelle

Maintenant que Baidu ne peut plus compter sur la tarification pour inciter les consommateurs à acheter ses haut-parleurs intelligents, il doit être en mesure de montrer qu’il peut offrir une expérience inégalée qu’aucun de ses concurrents ne peut égaler. C’est pourquoi Baidu a progressivement renforcé les capacités de sa plate-forme vocale DuerOS, encourageant les développeurs à créer des intégrations avec la plate-forme et intégrant DuerOS dans une large gamme d’appareils tiers.

Lorsque Baidu a dévoilé DuerOS 5.0, la dernière version de DuerOS, en juillet dernier, l’une des fonctionnalités phares était son mode “ duplex intégral ”, qui permet à l’assistant de détecter des requêtes supplémentaires ou des commandes de suivi et de répondre sans avoir besoin d’un mot de réveil , améliorant considérablement ses capacités conversationnelles. Les autres capacités avancées incluent la capacité de reconnaître «en synchronisation» quand agir sur une tâche, et quand écouter et s’abstenir de réagir.

Parallèlement au lancement, Baidu a également annoncé que DuerOS est désormais installé sur plus de 400 milliards d’appareils – contre 150 millions en novembre dernier – et traite plus de 3,6 milliards de requêtes vocales par mois.

L’expérience de Baidu en tant qu’entreprise de recherche lui confère un avantage majeur lorsqu’il s’agit de créer un assistant vocal avec des capacités de traitement et de conversation en langage naturel supérieures, car il dispose d’un énorme ensemble de données prêtes à l’emploi sur lesquelles s’appuyer et analyser. Et plus que tout, cela – l’expérience que Baidu peut offrir avec ses commandes vocales – peut être ce qui détermine son succès ou son échec sur le marché des haut-parleurs intelligents. La meilleure offre de technologie et de contenu au monde ne peut pas remplacer une mauvaise expérience, en particulier lorsque les concurrents de Baidu proposent déjà des alternatives convaincantes et bien établies.

Si Xiaomi et Alibaba décident de suivre la décision de Baidu de se retirer de la guerre des prix et de s’appuyer sur d’autres moyens pour différencier leur offre de haut-parleurs intelligents, il semble probable que l’expérience utilisateur, ainsi que la capacité de chaque appareil à s’intégrer à un écosystème de produits intelligents qui améliorer la vie quotidienne des consommateurs chinois, deviendra le facteur décisif du succès sur le marché à commande vocale.

Explorez les ressources d’Econsultancy sur le marketing de recherche et la voix