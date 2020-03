baisse du bénéfice par action attendue des gestionnaires de fonds

Bank of America a publié une enquête cette semaine montrant que l’épidémie de coronavirus, la crise pétrolière et le risque d’une récession mondiale ont entraîné une baisse du bénéfice par action (EPS) gestionnaires de fonds d’investissement, qui a enregistré des niveaux de 2008 lors de la crise financière.

Dans la perspective des gestionnaires de fonds sur la croissance économique mondiale, il a enregistré sa plus forte baisse historique mensuelle au mois de mars depuis la réalisation de l’enquête, depuis 1994.

En revanche, les liquidités des gérants sont passées de 4% à 5,1% en un mois seulement. Les analystes ont souligné qu’il s’agit de la quatrième augmentation mensuelle la plus importante jamais enregistrée.

En outre, un nombre record d’investisseurs considèrent que les entreprises ont un endettement excessif, 61% estimant que les entreprises devraient améliorer leur bilan, le plus haut niveau depuis 2009.

L’enquête de Bank of America a été réalisée entre le 6 et le 12 mars auprès de plus de 200 managers qui ont quelque 571 000 millions de dollars (520 291 millions d’euros) sous gestion dans le monde.

Le rapport de l’institution financière montre que “les signaux de sentiments contraires peuvent être trop tôt en cas d’événement exogène en jeu, comme l’impact d’une crise sanitaire sans précédent”.

La banque estime qu’un «rallye» durable des actifs nécessitera des mesures macroéconomiques et de politique de marché supplémentaires, ainsi qu’une confirmation que le virus a atteint son «pic» en Europe et aux États-Unis.

Connexes

.