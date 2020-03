Baisser le vin? Vivino livrera d’excellentes bouteilles à votre porte.

Évitez l’épicerie, pour le bien de tous.

Mars

29, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Comme il est de plus en plus probable que nous nous éloignerons des réseaux sociaux pendant un certain temps, il est peut-être temps d’évaluer votre inventaire des éléments essentiels. Non, nous ne parlons pas de papier hygiénique et de boeuf haché congelé. Nous parlons de vin.

Quel meilleur moment pour commencer une vie de connaisseur de vin que maintenant, non? Et même si les caves et les cavistes sont fermés pour la plupart, Vivino vous apporte le vin pour que vous puissiez en profiter sans avoir à vous mettre en danger.

Vivino, le plus grand marché du vin en ligne au monde et l’application de vin la plus téléchargée, est alimentée par une communauté de millions de personnes. Leur expérience de magasinage de vins englobe des millions de vins de milliers de régions viticoles à travers le monde. Si vous buvez du vin régulièrement, vous êtes sûr de voir des noms familiers comme Cakebread Cellars, Grgich Hills, Conundrum, ainsi que de nombreux nouveaux noms à explorer.

La boutique Vivino utilise les données et la technologie de la communauté pour suggérer des recommandations de vins personnalisées, rendant votre processus de découverte de vin amusant, accessible et simplifié. Que vous soyez un vrai connaisseur ou que vous preniez simplement une longueur d’avance sur le mandrin à 3 buckles, Vivino vous permet de magasiner par goût, accords, prix et bien d’autres filtres, vous guidant tout au long du chemin pour trouver le vin parfait pour votre palette. Et puis, bien sûr, ils vous le livrent directement.

Commencez à faire le plein de vins fins avec l’entreprise qui a obtenu 4,2 étoiles sur Trustpilot sur plus de 5000 avis. Parcourez les offres de Vivino aujourd’hui et vous êtes sûr de trouver quelque chose que vous aimerez.

