Baja California Sur, leader de la sécurité et de la croissance touristiques

Baja California Sur (BCS) et Yucatán ce sont les États qui ont la meilleure perception de la sécurité parmi leurs habitants, avec respectivement 50,4% et 60,7%, tandis que la moyenne nationale est de 19,3%.

Selon l'Enquête nationale sur la victimisation et la perception de la sécurité publique (ENVPSP) de l'Institut national de statistique et de géographie (Inegi), les quatre autres entités qui se concentrent 80 pour cent de l'arrivée de touristes internationaux Ils ont une perception plus faible de la sécurité.

L'ENVPSP mesure quel pourcentage de la population d'une entité se sent en sécurité et dans le cas de Nayarit c'est 37,6 pour cent; dans Jalisco 21,1 pour cent; dans Quintana Roo 16,3 pour cent, et la ville de Mexico 9,9 pour cent.

BCS est l'une des rares entités qui a réussi à réduire sa perception de l'insécurité et son taux de criminalité ces dernières années, ce qui Cela s'est traduit par une croissance économique de 17,2% en 2018, le plus élevé de tout le pays.

Selon le taux d'incidence criminelle par fédération l'an dernier, le plus récent disponible, Baja California Sur Il figure également parmi les entités ayant l'incidence la plus faible pour 100 000 habitants avec 28,4; étant les cinq premiers CDMX avec 69,7, État de Mexico avec 51,5, Sonora avec 50,9, Morelos avec 45,3 et Guerrier avec 43,1

En ce qui concerne les recommandations de voyage (avertissements) émises par le Département d'État du gouvernement de l'Union américaine, BCS est au niveau deux, où se trouvent également les principales destinations touristiques et des pays comme la France et l'Italie.

Dans le dernier rapport du 16 décembre, le gouvernement de ce pays a placé dans la catégorie trois, c'est-à-dire un cran plus bas, les deux Jalisco en tant que Nayarit.

Concernant l'arrivée de passagers internationaux à l'aéroport de San José del Cabo, Pacific Airport Group (GAP) Il a systématiquement signalé au BCS une augmentation soutenue ces dernières années.

En novembre dernier seulement, le nombre de passagers internationaux a augmenté de 7,4%; tandis que, dans le cumul de janvier à novembre, la croissance totale des arrivées de passagers a été de 6,6% supérieure à celle de la même période de 2018.

Plus de voyageurs internationaux

Tourisme international à Los Cabos Il a augmenté de 2,1% de janvier à octobre de cette année, selon les chiffres du GAP.

Dans les trois principaux aéroports de l'entité, elle a également enregistré une augmentation systématique de l'arrivée de passagers tout au long de l'année.

À Loreto, Aéroports et services auxiliaires enregistré en novembre une augmentation de 30% de l'arrivée de passagers de plus qu'au même mois de l'année 2018.

Toutes ces augmentations dénotent la force des destinations sud-californiennes, selon Luis Humberto Araiza, secrétaire au Tourisme, à l'Économie et au Développement durable.

Le fonctionnaire a reconnu que Le Mexique face à des scénarios complexes dans le tourisme et l'un d'eux est d'augmenter l'arrivée du tourisme américain, principal marché international du pays.

Il a également souligné que tourisme international des États-Unis Il n'a pas cessé d'atteindre Los Cabos, bien qu'il y ait eu une augmentation significative sur d'autres marchés.

En ce sens, le tourisme de 15,4 pour cent a augmenté Le Canada; 3,8% dans le cas du tourisme Royaume-Uniet 0,5 pour cent du tourisme australien, selon les dernières données du système national d'information touristique Datatur.

Araiza López a déclaré que Los Cabos est la troisième destination touristique du Mexique avec la plus grande attraction touristique internationale avec une participation de 9,3 pour cent du total selon les données fournies par octobre 2019 de la Migration Policy Unit du ministère de l'Intérieur.

Selon cette dépendance, en termes de part de marché, seuls Cancun avec 41,7% et Mexico avec 26,6% du total des voyageurs.