Bakkt clôture un nouveau tour de financement et lève 300 millions USD

Faits saillants:

Des sociétés telles que Microsoft Intercontinental Exchange (ICE) et M12 ont participé à la collecte.

Selon Mike Blandina, PDG de Bakkt, ils lanceront une application au milieu de cette année.

Le fournisseur de dérivés de crypto-monnaie Bakkt a clôturé une levée de fonds de série B avec 300 millions de dollars et a partagé des détails supplémentaires sur sa prochaine application mobile dans un article de blog le 16 mars.

Selon l’article, écrit par le PDG Mike Blandina, Microsoft M12, PayU, Boston Consulting Group, Goldfinch Partners, CMT Digital, Pantera Capital et la société mère de Bakkt, Intercontinental Exchange (ICE), ont participé à la levée de fonds de fonds.

Blandina a également mentionné l’acquisition de Bridge2 Solutions par Bakkt. Il s’agit d’un fournisseur de services de fidélité annoncé en février dernier. Bakkt, qui au cours de sa première année d’exploitation concentré sur le lancement de contrats à terme et d’options Bitcoin Avec sa société mère ICE, elle a annoncé en octobre 2019 qu’elle ciblait une clientèle de détail avec une application axée sur le consommateur.

Le PDG d’ICE, Jeffrey Sprecher, a déclaré avoir vu l’acquisition de Brige2 comme une ouverture potentielle de Bakkt à une classe d’actifs de 1 billion USD. Blandina a écrit:

Je suis enthousiasmé par notre potentiel à débloquer près de 1 billion de dollars d’actifs numériques lorsque l’application Bakkt sera bientôt lancée. Avec la fin de notre levée de fonds de série B et la récente acquisition de Bridge2 Solutions, Bakkt est maintenant une équipe de 350 employés. Il promeut ainsi les programmes de fidélisation des 10 principales institutions financières et plus de 4 500 programmes de fidélisation et d’incitation, dont deux des principales compagnies aériennes américaines. USA

L’entreprise prévoit de lancer l’application d’ici le milieu de l’annéeDit Blandina. Il a ajouté qu’il existe des milliards de dollars d’actifs numériques dans le monde, tels que le bitcoin, les remises en argent et les récompenses, en plus d’autres formes de valeur numérique auxquelles les consommateurs et les commerçants font confiance.

“Une caractéristique clé du modèle que nous avons conçu est de prendre en charge un surensemble d’actifs numériques, y compris les crypto-monnaies, aussi facilement que les investisseurs transigent des actions dans un compte de courtage de détail”, a-t-il expliqué.

En ce sens, le président de Bakkt, Adam White, a déclaré que les actifs numériques existaient depuis des décennies. «Nous avons tous beaucoup plus de valeur que nous ne le pensons. Nous nous efforçons de faire en sorte que les consommateurs aient accès à cette valeur et de la rendre aussi facile à dépenser que s’il s’agissait d’argent comptant », a-t-il conclu.

Version traduite de l’article de Nikhilesh De publiée sur CoinDesk.