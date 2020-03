Bakkt: nouvelle option de paiement pour Starbucks

Certains utilisateurs de l’application mobile Starbucks pourront accéder à l’opportunité de payer leurs boissons préférées avec Bakkt Cash, comme annoncé par la firme.

Un long temps s’est écoulé depuis que les utilisateurs de crypto en rêvaient. En fait, la société mère de Bakkt, Intercontinetal Exchange (ICE), a annoncé en 2018 qu’elle s’efforçait d’autoriser l’utilisation de la cryptographie pour les paiements de détail.

Maintenant, quelque temps plus tard, Adam White, président de Bakkt, a annoncé à travers ses réseaux sociaux la nouvelle grande nouvelle:

«Nous réduisons également les coûts de paiement pour les commerçants, ce qui améliore leur résultat net. Ouvrez votre application @Starbucks pour voir notre première intégration directe et sélectionnez @Bakkt pour vous inscrire à notre programme d’accès anticipé », a déclaré White sur Twitter.

Cependant, le géant du café Starbucks a souligné que l’option Bakkt Cash est pour l’instant un bêta-test limité. C’est précisément pourquoi, bien que l’utilisation de Bakkt Cash puisse être disponible, White a souligné que les clients doivent d’abord s’inscrire à un programme d’accès anticipé.

“Nous menons actuellement un essai limité pour nos clients en utilisant le mode de paiement Bakkt.”

Un porte-parole de Starbucks a déclaré aux médias.

De plus, Starbucks a confirmé dans un communiqué être partenaire dans le lancement stratégique du portefeuille cryptographique de Bakkt.

“Nous prévoyons qu’une variété de crypto-monnaies gagnera du terrain auprès des clients, et grâce à notre travail avec Bakkt, nous serons dans une position unique pour constamment considérer et offrir aux clients de nouvelles et uniques façons de payer de manière transparente chez Starbucks”, a-t-il déclaré. .

Bakkt, le géant du monde crypto

De cette façon, il n’est pas surprenant que Bakkt soit considéré comme l’une des initiatives les plus prometteuses du marché de la cryptographie. En fait, la société a récemment levé 300 millions de dollars dans une ronde de financement pour continuer à avancer.

Des géants tels que Microsoft M12, la société de technologie financière PayU, le Boston Consulting Group et Goldfinch Partners ont participé à cette ronde de financement. Sans oublier ceux liés à l’industrie Blockchain, CMT Digital et Pantera Capital.

De même, avec l’annonce du tour de financement, Mike Blandina, PDG de la firme, a également révélé que Bakkt avait mis à jour son site Web, révélant des détails intéressants sur l’application Bakkt qui devrait être lancée cet été.

Sans oublier, récemment, que la firme a fait l’acquisition d’une société de services de fidélisation appelée Bridge2 Solutions.

Avec la finalisation de notre financement de série B et la récente acquisition de Bridge2 Solutions, Bakkt est maintenant une équipe de 350 employés et gère des programmes de fidélisation pour 7 des 10 meilleures institutions financières et plus de 4500 programmes de fidélisation et d’incitation. , dont deux des plus grandes compagnies aériennes américaines “, a déclaré le blog.

De cette façon, il ne fait aucun doute que Bakkt est déterminé à atteindre ses objectifs en 2020. En particulier, accroître l’adoption par les consommateurs et stimuler la croissance des glaces.

