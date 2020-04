Banca Aletti, banquier et point de référence du Family Office

Banca Aletti a le rôle important de centraliser toutes les activités de banque privée du groupe Banco Bpm avec un trait déclaré qui se veut “distinctif, fondé sur l’établissement de relations de confiance avec ses clients qui génèrent de la valeur”. Wall Street Italia a demandé une annonce Alessandro Varaldo, CEO, pour expliquer comment la banque développe son rôle central au sein du groupe, tant auprès des particuliers que des entreprises.

Parmi vos clients, outre les particuliers aux atouts importants, les entrepreneurs et les entreprises ont un poids important. Quel type de services proposez-vous aux entreprises?

“L’industrie italienne est principalement constituée de PME et 70% d’entre elles ont une structure de part de interaction entre les actifs d’entreprise et personnels. Famille, patrimoine et entreprise est le trinôme pour définir l’offre de services financiers et patrimoniaux aux entreprises. Notre conseil financier, également à travers des bases quantitatives, accompagne les entreprises dans les stratégies d’allocation de liquidités stables des entreprises, à travers à la fois un conseil de portefeuille avancé et une gestion déléguée.

Le but est de préserver le patrimoine avec un risque limité. Nous accompagnons également les transferts générationnels et la croissance et la valorisation de l’entreprise à travers des services non financiers grâce au soutien de spécialistes internes et externes ainsi que des structures dédiées du groupe Banco Bpm et de la Banca Akros “.

Quel accompagnement apportez-vous aux entreprises pour accompagner leurs processus de croissance?

«Lorsque la croissance passe également par une rationalisation de la gouvernance, notre client peut compter sur le soutien de notre société de fiducie, Aletti Fiduciaria. Nous accompagnons également nos clients grâce à l’intégration à l’offre des structures de groupe dédiées: le grand avantage dans la relation avec le client est représenté par les synergies et la possibilité de mettre à disposition des compétences spécialisées et diversifiées selon les domaines d’intervention .

Collaboration avec les domaines du groupe qui traitent des financements d’entreprises, des financements structurés et à l’étranger, les financements commerciaux créent de la valeur à travers les services de financement et de crédit aux entreprises.

la synergie avec Banca Akros accompagne nos entreprises clientes dans les activités de banque d’investissement (fusions et acquisitions, marché des capitaux propres et de la dette, stratégie d’entreprise, etc.). Ainsi, notre banquier privé est au centre d’un système qualité pour satisfaire les besoins de l’entreprise et de la famille entrepreneuriale “.

Combien pèse la question du changement générationnel?

“L’évolution législative et le contexte social modifié ont révélé la nécessité de planifier la succession des entreprises et le phénomène est appelé à se développer étant donné que le monde des affaires italien a une forte connotation familiale. Nous savons que la transmission générationnelle est un moment articulé dans la vie de l’entreprise: nous mettons donc à disposition nos compétences pour accompagner la planification d’entreprise à travers la définition de plans de développement, de planning familial, avec la définition de l’implication de la famille dans le l’entreprise et le patrimoine en comparant les besoins financiers de l’entreprise avec les ressources familiales. En général, nous essayons de soutenir et de conseiller nos clients pour gérer le transfert générationnel avec le bon timing pour assurer la continuité du niveau de vie familial et des opérations commerciales. “

Comment est la santé des PME italiennes?

“Malgré un tissu entrepreneurial dynamique et le repositionnement de l’offre visant une meilleure qualité et des exportations, la croissance industrielle continue de ralentir; certains nœuds structurels de notre pays pèsent ainsi qu’un ralentissement général de l’économie européenne auquel s’ajoutent les effets liés au coronavirus au cours de ce premier trimestre. Les secteurs les plus vivants sont les secteurs de l’alimentation, de la chimie, du papier et de la mécanique / mécatronique; les textiles, les vêtements et la sidérurgie sont en contraction.

Pour revenir à un cadre de croissance structurelle, nous pensons que d’une part, les entreprises doivent continuer sur la voie de la transformation numérique, de la croissance dimensionnelle, de l’internationalisation dans un contexte de plus en plus orienté vers la durabilité; nous sommes également convaincus que le système national doit intervenir à la fois pour aider les opérations de nos entreprises et pour encourager de plus en plus les investissements dans l’économie réelle tant par les investisseurs étrangers que par les investisseurs italiens parmi lesquels les clients privés peuvent offrir une contribution importante ».

Quels sont les points fondamentaux et les moteurs de croissance de la stratégie de Banca Aletti?

«Nous visons une nouvelle expansion du réseau de distribution avec le recrutement de banquiers privés sur le marché et un renforcement significatif du réseau de conseillers financiers. Pour soutenir l’activité, nous allons également renforcer notre centre d’investissement, qui assiste l’ensemble du groupe Banco BPM, avec l’ajout de nouveaux spécialistes. Parallèlement à ces objectifs d’avenir, de nombreux projets sont en cours: l’Académie Banca Aletti en fait partie.

Partant du principe, en effet, que la croissance des prochaines années est liée au professionnalisme de nos ressources, nous pensons qu’il s’agit d’un parcours d’excellence de formation et de management, destiné à accompagner les collègues dans leur chemin de développement et de croissance individuelle, à travers une nouvelle approche culturelle, orientée vers la réalisation des objectifs de l’entreprise et contextualisée dans la réalité du travail. Côté offre client, l’objectif sera de proposer un service de plus en plus multicanal, soutenu par un suivi et une après-vente en adéquation avec les demandes des clients. Nous tirerons parti de nos services de conseil rémunéré et de gestion d’actifs distinctifs, également avec des parcours spécifiques dédiés à l’investissement Esg.

Au cours des prochaines années, nous visons également à devenir une référence pour investisseurs institutionnels et family offices, grâce à des services spécialisés en termes d’agrégation et d’analyse du portefeuille financier, d’exécution d’ordres et également en matière de services extra-financiers, grâce aux compétences de Banca Aletti et du groupe Banco BPM en matière de crédit et de conseil aux entreprises “.

L’interview complète a été publiée dans le numéro de mars du magazine Wall Street Italia