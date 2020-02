Banca Generali: bénéfice record en 2019

Banca Generali a clôturé 2019 avec une hausse des bénéfices, des revenus et des actifs sous gestion, à la fin du quatrième trimestre, ce qui a confirmé la tendance positive de l’institution. L’action cotée sur la Piazza Affari, malgré la faiblesse de la Bourse italienne, a gagné 1,9% à 30,94 euros.

Les résultats dans les 12 mois

Sur l’ensemble de l’année, Banca Generali a réalisé un bénéfice net de 272,1 millions, soit une augmentation de 51%, marquant un nouveau record de bénéfices pour l’institution. Le chiffre d’affaires s’établit à 578,0 millions (+ 28,6%) tandis que le résultat net récurrent progresse de 12,7% à 150 millions d’euros.

La marge de courtage a augmenté de 29% à 578,0 millions grâce à la dynamique positive de la marge d’intérêt et des commissions récurrentes, tandis que les commissions brutes ont augmenté de 18,8% à 881 millions.

Des résultats importants également en termes d’actifs gérés, qui ont augmenté de 11,5 milliards en 2019, avec des masses totales de 57,5 ​​à 69 milliards (avec un doublement du conseil avancé à 4,7 milliards).

Les dépôts nets s’élèvent à 5,1 milliards d’euros en 2019 (et 438 millions d’euros en janvier 2020): un rythme en ligne avec les dépôts enregistrés en 2018.

Les frais de gestion s’élèvent à 221,2 millions (+ 12,5%) du fait notamment de certains éléments exceptionnels (9,1 millions) et de la consolidation de Nextam et Valeur (6,9 millions). “Net de ces éléments, la croissance organique des coûts de base a été de 4,8%”, indique une note de Banca Generali.

en quatrième trimestre le bénéfice net a augmenté de 72% pour atteindre 76,1 millions.

Solidité du capital

Le ratio Cet1 s’établit à 14,6% et le ratio de capital total (Tcr) à 16,1%; valeurs bien supérieures aux minimums prévus par la BCE, mais en baisse respectivement de 17,5% et 19% enregistrés fin 2018). Deux événements ont contribué à cette détérioration de la solidité du capital: 1) l’adoption de la nouvelle norme comptable IFRS 16 qui a eu un impact non récurrent sur le capital requis de 93 points de base pour le ratio Cet1 et de 98 points de base pour le Tcr respectivement; 2) la consolidation de Nextam Partners et Valeur avec un impact global sur l’exigence de capital de 119 points de base pour le ratio Cet1 et de 118 points pour le TCR relatif au goodwill et aux exigences supplémentaires.

La proposition de dividende

L’assemblée générale évaluera une proposition de dividende de 216,2 millions d’euros, soit 1,85 euro par action et un taux de distribution de 79%. La distribution, si elle est approuvée par l’assemblée, sera divisée en deux étapes: la première à partir du 20 mai 2020 (1,55 € par action) et le 20 janvier 2021 (0,30 € par action).

Le commentaire du PDG

«La meilleure année de notre histoire avec des résultats qui mettent en évidence des améliorations significatives dans tous les postes du compte de résultat et du bilan. La composante variable des marchés a vu les rendements augmenter pour nos clients, en maintenant toujours cette approche prudente et de contrôle de la volatilité qui nous caractérise “, a déclaré le PDG de Banca Generali dans son commentaire, Gian Maria Mossa.

“Malgré les tensions des tarifs fin 2018, nous avons augmenté les masses de plus de 11 milliards, renforçant encore notre marque et notre positionnement dans la banque privée italienne où nous sommes parmi les premiers opérateurs”, a-t-il poursuivi, “nous avons accéléré le lancement de solutions exclusives dans le les investissements et les services de gestion de patrimoine et la réponse des clients ne tardèrent pas à venir comme en témoignent les chiffres en croissance rapide des masses sous conseil avancé, ainsi que le succès de la nouvelle approche de conseil axée sur la durabilité dans la logique des ODD “.