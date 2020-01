Banca Generali, des choix thématiques pour s’imposer sur les marchés

Le rallye du marché de l’an dernier pourrait se poursuivre en 2020, bien que l’alarme pour les risques des plus grandes tensions internationales se lève de plusieurs côtés. Après l’euphorie des derniers mois pour les données réconfortantes sur la croissance américaine, japonaise, sur le maintien de la demande en Chine, et surtout sur l’engagement des banques centrales à continuer de favoriser les flux de liquidité, les investisseurs ont entamé 2020 avec les inconnues liées aux conséquences de la crise américano-iranienne sur les bourses et aux inquiétudes concernant la situation en Libye.

“La diversification vers des instruments d’épargne gérés s’est avérée être le choix le plus précis en 2019, mais malheureusement, de nombreuses familles n’ont pas pu profiter de ces avantages en préférant garer leur épargne dans les comptes courants, comme le montrent les données de la Banque d’Italie sur les pics de liquidité ( fin septembre 1 400 milliards) “- explique-t-il Andrea Ragaini, directeur général adjoint de la Banca Generali qui ajoute – «la volatilité de 2018 a laissé sa marque parmi de nombreux épargnants, en particulier dans le segment aisé et parmi ceux qui ne sont pas suivis par un consultant spécialisé, tandis que parmi les ménages privés, l’attention portée à la gestion des fonds propres et aux solutions alternatives augmente progressivement qui permettent une plus grande décorrélation et donc une protection à long terme à ce stade “. Cependant, le scénario reste difficile à interpréter.

La primauté du conseil durable. «Avec les sacs au maximum et les tarifs au minimum, le professionnalisme et la compétence sont nécessaires pour aborder l’investissement. Pour les prochains mois, nous croyons en une approche du marché qui n’est plus horizontale, c’est-à-dire en choisissant des titres et des solutions dans les différentes classes d’actifs et zones géographiques, mais plutôt plus verticales, préférant ainsi des thèmes spécifiques à long terme et des macro-tendances sélectionnées de manière cohérente parmi les différents instruments financiers, nos choix embrassant de plus en plus la sphère de investissements Esg, lié à la durabilité “, ajoute le directeur de la banque Leone. Depuis le lancement en février 2019 – pour la première fois en Italie – d’une plateforme développée ad hoc avec la rue principale de Londres pour le conseil en développement durable, Banca Generali a atteint environ 2,4 milliards d’actifs ESG.

“La sélection de produits ESG capables de rapprocher les objectifs de diversification et de performance des cibles des ODD des Nations Unies représente un tournant innovant dans le dialogue avec les familles qui peuvent ainsi mesurer concrètement la contribution de leurs choix également à l’environnement ou à toutes les problématiques réseaux sociaux mis en place par l’Agenda 2030 par l’ONU », explique Ragaini.

Aujourd’hui, la Banca Generali compte presque 200 fonds Esg sur l’offre de 23 maisons d’investissement internationales avec un poids croissant de la collecte de ces produits qui a catalysé environ 800 millions de flux sur les 11 premiers mois de l’année, sur un total de 4,5 milliards.

Le conseil industriel. En plus de la primauté dans le conseil en développement durable, l’entreprise dirigée par Mossa s’est également distinguée sur le marché pour certaines propositions de gestion d’actifs de pointe, expérimentant – comme historique pour le marché domestique – une approche d’investissement thématique ouverte qui utilise compétences spécialisées grâce à des partenariats industriels distinctifs. De cette façon, l’horizon du gestionnaire est enrichi par une plus grande visibilité stratégique qui permet la meilleure utilisation des choix technologiques et des modèles d’affaires les plus innovants.

«Au sein de notre dernière génération Lux Im Sicav, nous avons introduit quatre secteurs qui utilisent le conseil industriel dans autant de domaines thématiques où nous pensons qu’il y aura une accélération des processus d’innovation: Blockchain, Santé, Style de vie et énergies renouvelables. “Commente Ragaini.

Le premier (Stratégie d’innovation) a été développé l’an dernier avec le cabinet de conseil It, Reply, qui possède une connaissance approfondie de la technologie et des acteurs les plus dynamiques dans ce domaine. L’accent est mis sur les entreprises qui interprètent le mieux les changements induits par la blockchain qui simplifie, numérise et en même temps protège, la quantité de données et de transactions garantie en traçabilité et immuabilité.

Une deuxième application concerne le domaine biomédical (Lux Im Medtech) et peut compter sur le partenariat d’un comité scientifique composé d’excellents médecins et chercheurs d’institutions telles que l’Université Humanitas ou l’American Cleveland Clinic. Dans ce cas, le conseiller industriel permet d’identifier les entreprises ayant un potentiel de croissance à long terme intéressant et durable dans les biotechnologies, les soins de santé et les sciences de la vie.

“Le vieillissement de la population et l’allongement de la vie moyenne s’accompagnent d’une augmentation de l’incidence des maladies chroniques et d’une augmentation des besoins de prévention et de diagnostic précoce. Pour ces raisons et pour l’apport de la technologie, l’industrie appelée MedTech connaît une croissance importante. “

Les deux derniers avis ont été ajoutés il y a quelques mois et se caractérisent par l’évolution des habitudes des jeunes et une sensibilité environnementale croissante. la Lux Im Consumer Tech il s’adresse à de nouvelles marques à fort potentiel liées à des modèles de consommation à croissance rapide, qu’elles soient caractérisées par la dynamique des dépenses, des transports et des mouvements, ou par type de nourriture.

Le partenariat dans ce cas est confié à Mip (Milan Investment Partner), fondée en 2017 par Angelo Moratti et d’autres actionnaires spécialisés dans le capital-risque et le style de vie italiens, qui souhaitaient concentrer l’attention du capital-investissement sur des start-ups et des entreprises prospères, comme le débarquement en Italie de Starbucks ou du accord avec Princi.

Enfin, une dernière direction vise à capter les principales tendances de l’énergie verte (Lux Im Green Energy) à travers le partenaire Solar Venture qui représente l’une des sociétés les plus spécialisées dans ce domaine où elle est active depuis 2005 avec un historique d’opérations important.

«Le secteur mondial de l’énergie continue de croître à un rythme élevé, en particulier dans le photovoltaïque et l’éolien, qui sont le segment des énergies renouvelables le plus suivi par les investisseurs. L’expérience de l’Ing. Michele Appendino a démontré de grandes compétences à la fois dans les opérations de démarrage et dans les collaborations avec les principaux installateurs sur différents marchés “, explique Ragaini.

L’intérêt des banquiers privés de Leone pour les quatre opérations ne s’est pas fait attendre, si bien qu’en quelques mois, le financement avait déjà atteint 400 millions. Ce sont principalement des flux de clients privés qui représentent un segment de plus en plus populaire de la banque de Trieste qui depuis août dernier a été officiellement reconnu par le classement de Magstat comme le troisième opérateur de banque privée en Italie en vertu de plus de 40 milliards d’actifs clients avec plus d’un demi-million d’euros de ressources financières.

