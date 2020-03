Banca Generali et Federica Brignone, entre coupe du monde et engagement pour l’environnement

Le ski italien n’a pas connu un tel résultat depuis Alberto Tomba: Federica Brignone a remporté le Coupe du monde de ski alpin, le premier Italien à atteindre un objectif qui, jusqu’à il y a quelques mois, semblait un rêve impossible.

Brignone est une entreprise qui n’a même pas réussi dans la légende de Deborah Compagnoni et qui est accompagnée d’une autre ensemble impressionnant de records difficiles à battre: le plus grand nombre de points jamais atteint en Coupe du monde par un skieur italien, le record de podiums en une seule saison et deux “coupes” de spécialité (combinées et géantes) qui s’ajoutent à un palmarès qui possédait déjà une médaille d’argent mondiale et un bronze olympique.

À 29 ans, Federica Brignone est à l’apogée de sa maturité sportive et entre dans le cercle très restreint des skieuses italiennes les plus fortes de tous les temps.

Le secret de son succès? Une constance, du talent et un groupe de travail composé de personnes de confiance qui l’accompagnent sur et hors des pistes de ski. En fait, aux côtés de Federica, il y a le frère inséparable David, maman Ninna Quario (ancien skieur avec 4 victoires en Coupe du monde dans les années 80), le manager Giulia Mancini et son parrain personnel historique, Banca Generali qui la suit depuis plus de 10 ans sur les pistes du monde entier.

“Ce que Federica a réalisé cette année est un résultat qui restera dans l’histoire non seulement du ski, mais de tout le sport bleu – commente-t-il Michele Seghizzi, directrice du marketing et des relations extérieures de Banca Generali qui ajoute – nous connaissons Federica depuis qu’elle est apparue lors des premières courses de Coupe du monde et nous sommes vraiment heureux que cette année, elle ait atteint ces objectifs extraordinaires en exprimant pleinement son talent fantastique. Pour nous qui l’accompagnons depuis 10 ans dans les courses sur circuit, cette victoire nous remplit de joie car pour nous, Fede a toujours été bien plus qu’un témoignage, mais désormais un ami de la banque et une partie de nous.

La Banque elle-même a eu une très forte croissance en parabole ces dernières années sur un chemin parallèle et en plus des satisfactions dans le domaine mutualiste, l’aspect le plus important qui nous lie est l’harmonie des valeurs qui nous unit “

Oui, car Federica est également une championne hors piste. Avec son manager et photographe Giuseppe La Spada, Federica a donné naissance à Trajectoires liquides: un projet photographique pour dénoncer le grave état de pollution plastique de nos mers et cours d’eau.

Un projet auquel la championne consacre son temps libre, en essayant également d’envoyer son message à ces très jeunes qui la considèrent comme un mythe et qu’elle implique à la place dans les longues journées de nettoyage des plages.

«La foi est très sensible et a beaucoup de cœur dans cette bataille en faveur de l’environnement qu’elle affronte sans rhétorique mais avec un engagement et un enthousiasme concrets, à la fois lorsqu’elle est personnellement impliquée dans le nettoyage des plages, et à l’initiative de l’exposition photographique que nous avons rejoint dans beaucoup de nos succursales en Italie, ou dans des projets de sensibilisation des enfants sur le thème comme lors de la réunion que nous avons tenue après la splendide victoire de Sestriere en janvier “- commente Seghizzi, qui ajoute -” Pour ceux d’entre nous qui sont a pris le terrain en premier avec l’innovation d’un modèle personnalisé de conseil durable, rapprochant les économies des objectifs des 17 Sdg des Nations Unies, l’exemple de Federica non seulement sur la bonne voie mais aussi en tant qu’expression de ces valeurs est la synthèse d’un collaboration parfaite “

Le chemin de Brignone, cependant, n’était pas tout en descente. Oui, car la fille de l’art (sa mère est Ninna Quario, 4 victoires en Coupe du monde dans les années 80) risque également de s’arrêter. C’est arrivé en 2012 quand, après avoir conquis une médaille d’argent mondiale à seulement 21 ans, elle a décidé d’opérer pour enlever un kyste de malléole ennuyeux qui ne lui permettait pas de skier correctement.

La reprise a été longue et l’a amenée à sauter toute la saison mais, au retour, la prudence s’est avérée parfaite. Solden 2015 a marqué l’étape de la consécration: la première victoire de la Coupe du monde a rapidement été suivie d’une période de cinq ans de succès impressionnants, jusqu’à la saison magique 2019-20.