Banca Generali: les entrées nettes ont atteint 517 millions en mars

3 avril 2020, par Alessandra Caparello

Un signe plus pour les dépôts nets de Banca Generali qu’un mars il progresse de 517 millions d’euros, confirmant la très forte tendance des mois précédents, mais dans un contexte radicalement modifié du fait de la propagation de la pandémie COVID-19.

Comme on peut le lire dans la note, les flux sont principalement dirigés vers la liquidité des comptes courants ou des solutions gérées (746 millions sur le mois et 1,35 milliard depuis le début de l’année).

Les solutions gérées comprennent la collecte de produits structurés pour 69 millions d’euros. Au sein de la composante gérée, le résultat obtenu par la Sicav de la maison LUX IM est excellent, qui a réalisé des dépôts positifs de 92 millions d’euros sur le mois et de 540 millions d’euros depuis le début de l’année. Le chiffre positif reflète l’utilisation croissante des formules d’accumulation commencée au cours des derniers mois de 2019 pour permettre une entrée progressive sur les marchés. Contre le chiffre positif de LUX IM, les sorties sont principalement rapportées à des fonds de tiers et, dans une moindre mesure, à certaines lignes de gestion.

Au total, le économies gérées il a marqué une sortie de 229 millions d’euros, une valeur limitée par rapport aux actifs gérés (le total depuis le début de l’année est positif à 140 millions d’euros). En outre, en mars également, le nombre de contrats de conseil avancé (Advisory) a augmenté tandis que le total des actifs s’élevait à 4,6 milliards, reflétant la situation des marchés. Le PDG et directeur général de Banca Generali, Gian Maria Mossa, a commenté:

«Malgré les craintes et les enjeux critiques liés à la pandémie, nous avons continué à être proches de nos clients en les accompagnant dans la protection des actifs et dans la défense contre la forte volatilité et les choix dictés par l’émotion du moment. Nous avons tous les outils numériques pour accompagner nos banquiers et nos familles dans leurs besoins financiers quotidiens et à long terme.

Le grand travail accompli dans la diversification de l’offre, avec la gestion thématique non corrélée et les opportunités de notre SICAV, attirent l’attention des épargnants dans les plans d’accumulation prévus qui permettent de contenir les variables des fluctuations du marché. Nous accélérons également des solutions qui peuvent rapprocher les économies deéconomie réelle apporter de l’oxygène aux entreprises et aux nouveaux domaines de protection des clients. La confiance qui nous vient des clients est la réponse que nous allons dans la bonne direction avec l’espoir de pouvoir traiter au plus vite les scénarios de reprise pour le pays “.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Advisory, Generali entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: