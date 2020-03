Banca Generali: les entrées nettes sont proches du milliard au cours des deux premiers mois de 2020

6 mars 2020, par Alessandra Caparello

De plus, signez en février pour la collecte nette de Banca Generali qui atteint 539 millions d’euros, atteignant un milliard au cours des deux premiers mois de 2020 seulement, atteignant 977 millions depuis le début de l’année.

La composante gérée s’accélère par rapport au mois précédent grâce à la nouvelle SICAV LUX IM qui atteint 282 millions au cours du mois portant le total depuis le début de l’année à 448 millions aux nouveaux conteneurs d’assurance – BG Stile Libero et Lux Protection Life – qui ont levé 118 millions au cours du mois pour un total de 217 millions depuis le début de l’année.

En février, les contrats de conseil ont atteint 4,9 milliards

la collection administrée il représente un encaissement de 166 millions d’euros (245 millions d’euros depuis le début de l’année) presque entièrement utilisé dans les nouvelles émissions de produits structurés et de titrisations. La volatilité des marchés financiers a favorisé les dépôts en dépôts pour 147 millions d’euros (363 millions d’euros depuis le début de l’année), en attendant les meilleures opportunités pour les clients de redévelopper les investissements. Enfin, le groupe a annoncé, en février i contrats de conseil avancés (Advisory) a atteint 4,9 milliards de masses, avec une augmentation de 200 millions depuis le début de l’année. Le PDG et directeur général de Banca Generali, Gian Maria Mossa, a déclaré:

“Un début d’année très solide malgré la complexité et les incertitudes croissantes sur les marchés et les préoccupations de chacun d’entre nousévolution du coronavirus. Près d’un milliard de dépôts en deux mois dans ce contexte représente un résultat remarquable, résultat du travail quotidien et constant de nos banquiers aux côtés des familles dans la protection et la diversification des actifs. La polyvalence et les possibilités de personnalisation de nos solutions sont particulièrement efficaces en ce moment historique et l’effort consenti dans l’approche numérique pour communiquer et fonctionner à distance garantit la continuité opérationnelle et commerciale même dans des situations stressantes. La qualité de nos banquiers, l’approche très diversifiée et la solidité de la Marque nous rendent confiants de pouvoir continuer à surperformer le marché de référence dans les prochains mois “.

