Banca Generali: un pôle d’innovation dans la banque privée voit le jour à Milan

5 février 2020, par Mariangela Tessa

“BG Training & Innovation Hub”. C’est le nom du nouveau centre dédié à la formation et à l’innovation en banque privée inauguré hier par Banca Generali.

Situé dans la via Achille Mauri 2 à Milan, à l’angle du bâtiment historique du groupe Generali à Corso Italia 6, ce sera un nouveau point de référence pour les banquiers privés de la banque Leone pour faire face à l’évolution du conseil, du conseil, et développer de nouvelles solutions d’investissement avec ses partenaires en gestion d’actifs.

Le pôle d’innovation se caractérise comme un espace numérique de travail social où vous pouvez travailler en équipe et discuter de questions liées aux technologies financières et aux investissements.

Réparti sur deux étages, avec 4 salles différentes disponibles, le centre d’innovation impliquera plus de 2000 professionnels du réseau Banca Generali durant l’année engagés dans un riche programme de propositions de formation pour un total de près de 2000 heures.

Conçu comme un laboratoire pour sonder de nouvelles propositions dans le domaine de la banque privée, le Hub sera également le berceau où concevoir les nouveaux outils liés à la contribution des investissements à l’économie réelle dans le projet distinctif BG4Real qui débutera dès le début du deuxième trimestre .

“L’évolution de Fintech et la dynamique des marchés à taux zéro accélère la révolution de l’offre dans le monde de l’épargne et de la banque privée. C’est pourquoi nous pensons qu’il est prioritaire d’investir encore plus significativement sur ce qui rend le succès de notre modèle de banque privée unique et distinctif: la qualité des personnes. Avec ce centre de formation et d’innovation, nous voulions créer un lieu dédié non seulement à la formation professionnelle, mais surtout à partager et comparer les expériences avec tous ces partenaires qui enrichissent quotidiennement les outils et notre offre aux clients. En tant que Hub privé, nous recherchons et développons l’innovation dans l’offre dédiée à la protection des actifs, planification financière ainsi que dans la gestion de patrimoine, en s’appuyant sur la collaboration avec des partenaires internationaux prestigieux et sur des plateformes fintech en constante évolution. Nous pensons que l’expérience de nos banquiers et les meilleures pratiques de start-up et de modèles technologiques de pointe peuvent conduire à l’innovation, apportant une valeur ajoutée à la relation de confiance: consultant-client “a expliqué lePDG et directeur général de Banca Generali, Gian Maria Mossa.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Generali, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: