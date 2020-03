Banca March donne plus de poids aux actions

Banca March donne plus de poids aux revenus variables dans ses portefeuilles, laissant “une marge lâche” jusqu’aux limites maximales de chaque profil, profitant des dernières corrections boursières dues à la crise économique provoquée par le coronavirus.

L’institution financière a expliqué que “ce premier mouvement a un caractère opportuniste et nous l’avons mis en œuvre à travers des paris de qualité, sur des marchés où nous voulions déjà être et maintenant nous pouvons acheter au bon prix”.

La banque a ajouté que “malgré le fait que la correction a déjà été énorme”, jusqu’à ce que la situation se stabilise, “vous devez laisser les munitions à consommer” et a mis en garde “la chimère de chercher à acheter au marché minimum” , ce qui est “presque aléatoire compte tenu des niveaux actuels de volatilité”.

En ce qui concerne la stratégie, Banca March considère qu’il est nécessaire d’identifier des actions et des marchés de qualité, avec une croissance durable, et que la crise a mis en prix en tenant compte qu’il s’agit d’investissements à long terme.

En ce sens, la banque a ajouté que “la qualité et le retour progressif sur le marché semblent être de meilleurs conseils”.

Dans la semaine du 16 mars, Banca March a commencé à augmenter légèrement le risque avec des achats de revenu variable via des fonds indiciels qui ont apporté liquidité et agilité et avec une gestion alternative, comme une version extrême de la gestion active qui, en plus, Vous avez la possibilité de profiter de cet environnement.

La semaine dernière, la banque a commencé à prendre des positions sur des titres à revenu fixe privés de haute qualité, un marché “cassé” à court terme mais qui offre à nouveau des rendements attractifs et sur lesquels elle recommande de revenir “progressivement”.

Enfin, depuis Banca March, ils ont indiqué que «nous considérons toujours qu’il est tôt pour profiter de la correction extrême observée sur le marché des« hauts rendements », pour ce rapport risque / rendement, nous constatons que les actions paient mieux.

