Banca Mediolanum: Aux côtés de l’hôpital Sacco

Banca Mediolanum, dans un esprit de libéralité, a décidé de réaliser une don de 100 000 euros en faveur de l’ASST Fatebenefratelli Sacco à Milan, l’une des structures de santé qui fait face, en première ligne, à l’urgence de la propagation du COVID-19 en Italie. Le don servira à acheter l’équipement nécessaire pour les départements les plus touchés par l’éventualité actuelle, c’est-à-dire Unités opérationnelles des maladies infectieuses, du professeur Massimo Galli et du docteur Giuliano Rizzardini et de Soins intensifs par le Dr Emanuele Catena.

Dans le même temps, un compte courant dédié est ouvert, pour lever des fonds dont le produit sera entièrement destiné à l’achat d’équipements utiles à la Département de microbiologie, virologie et bio-urgences, réalisé par le professeur Mariarita Gismondo. Les détails du don sont:

IBAN IT97O0306234210000001901901 fait à Banca Mediolanum raison: Urgence coronavirus

Massimo Doris, PDG de Mediolanum, a déclaré qu’en ce moment d’urgence collective, les hôpitaux sont les structures qui nécessitent un effort maximum, dont le rôle est essentiel pour lutter contre ce virus. En tant que banque, nous sentons le devoir de soutenir concrètement l’hôpital Sacco, une structure d’excellence qui, avec tout son personnel, fait face à cette urgence avec responsabilité, courage et dévouement.

Merci à Doris du sac et au professeur Massimo Galli: “Je remercie sincèrement Banca Mediolanum pour cette initiative. Nous sommes confrontés à une urgence dont nous sortirons mais qui nécessite des interventions importantes. Ce virus est nouveau, nous ne le savons pas encore et nous devons donc en savoir plus. Nous avons le devoir, en tant que premier pays occidental touché, d’apporter notre contribution à la recherche sur les caractéristiques du virus. Dès la première ligne, nous pouvons apporter d’importantes contributions aux connaissances. Nous pouvons les produire, mais nous avons besoin d’un soutien constant pour le faire. Merci à ceux qui veulent le fournir. “

Une initiative importante, celle de Mediolanum, qui va tracer un signe en direction de la coopération sociale à une époque si compliquée pour le pays.