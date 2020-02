Banca Mediolanum, bénéfice record en 2019

Banca Mediolanum clôturé 2019 avec le bénéfice net le plus élevé de tous les temps: 565 millions d’euros, en hausse de 121%. Résultat conforme aux attentes des analystes, le titre, après une secousse brutale, est revenu proche de la hausse enregistrée à l’ouverture (actuellement + 0,48%).

Dividende de 0,55 centime au total

Le Conseil d’administration proposera un dividende pour le bénéfice 2019 de 0,34 euro par action qui, en plus de l’avance sur le dividende distribué en novembre 2019, de 0,21 euro par action, apporte le total des dividendes de l’exercice 2019 égal à 0,55 euro par action: une augmentation de 38% par rapport à 2018. La date de détachement du dividende sera annoncée suite à l’approbation fixée au 27 février.

Les résultats en 2019

Les résultats 2019, en plus de l’exploit de profit, a vu une augmentation significative de la marge de contribution et de la marge opérationnelle, en hausse respectivement de 20% et 50%, “Grâce à l’accent mis sur le renforcement des revenus récurrents et de la diversification” et en prenant également en compte la “performance positive des marchés et l’excellent rendement généré pour les clients qui ont conduit à la génération de commission de performance pour un montant de 425 millions “. En même temps, j’ai également augmenté frais d’exploitation, de 616,6 millions à 653,7.

Signaux de dépôts nets ils ont été positifs avec une augmentation nette de 4,064 milliards, tandis que les entrées nettes gérées ont atteint 2,952 milliards. Les prêts décaissés ont également augmenté, progressant de 21% à 2,667 milliards d’euros. Les primes d’assurance des polices de protection s’élèvent également à 106 millions par an, la nouvelle production de polices hors crédit progressant de 122% par rapport à 2018.

Enfin confirmé la solidité du capital de Mediolanum avec un CET1 à 19,5%, parmi les plus élevés du secteur et en augmentation de trois points de base par rapport à l’année précédente.