Banca Mediolanum: dépôts nets en février à 1,1 milliard d’euros

Signe plus pour Banca Mediolanum ce qui a levé le voile sur les résultats commerciaux du mois de février 2020 qui voient le total des entrées nettes du Groupe à 1136 millions d’euros, tandis que l’épargne nette en épargne gérée s’élevait à 98 millions.

En détail, dépôts nets dans les actifs sous gestion dont en fonds et gestion (PICR et Unit-Linked) atteint 55 millions d’euros. Les entrées nettes dans les économies d’administration ont également enregistré 1038 millions d’euros en février 2020. Les décaissements d’hypothèques et de prêts aux clients du Groupe ont atteint 226 millions d’euros sur le mois. Quant au décaissement des crédits de groupe, le total touche 226 millions d’euros en février.

S’agissant de l’activité Assurances, les primes encaissées au cours du mois s’élèvent à 8,9 millions d’euros tandis que le total de l’encaissement des polices d’assurance s’élève à 8,9 millions d’euros.

“Plus de 1,1 milliard en février marquent une nouvelle étape pour les dépôts nets de Banca Mediolanum qui, depuis le début de l’année, s’établissent donc à 1,9 milliard, également grâce à la contribution positive de la promotion que nous proposons à nos clients en Italie 2% brut sur les nouvelles masses liées au compte courant “dit-il Massimo Doris, PDG de la Banque.

“Notre réseau se concentre principalement sur l’acquisition de nouveaux clients et nouvelles liquidités puisque la promotion expirera le 31 mars. Je voudrais souligner qu’environ un tiers des économies sous gestion proviennent de l’acquisition de nouveaux clients, tandis que la partie restante se réfère à des clients existants qui choisissent d’augmenter la part de leurs actifs dans Banca Mediolanum, préférant la solidité et les services de notre institution, surtout dans cette phase de marché extrêmement volatile caractérisée par une forte incertitude “. Doris conclut: “Les excellents résultats obtenus également ce mois-ci par les décaissements aux clients et les primes émises relatives aux politiques de protection confirment la valeur de notre stratégie qui vise à nous positionner comme un point de référence exclusif pour tous les besoins financiers de nos clients”.