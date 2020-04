Banca Mediolanum: les entrées nettes en mars ont atteint 1,37 milliard

Malgré l’urgence du coronavirus en mars, les entrées nettes totales de Banca Mediolanum il atteint +1 370 millions d’euros, tandis que les entrées nettes d’épargne gérée s’élèvent à +156 millions d’euros. Ainsi annoncé le groupe dirigé par Massimo Doris précisant que les entrées nettes dans l’épargne administrée s’élèvent à 1214 millions.

Les prêts et crédits accordés aux clients ont également bien performé, atteignant 199 millions d’euros sur le mois. Un signe positif également en ce qui concerne l’activité Assurance protection, les primes encaissées au cours du mois s’élevant à 8,3 millions d’euros.

Le premier trimestre s’est terminé avec 3,3 milliards d’euros de dépôts, grâce également au mois de mars qui a enregistré une collecte record de 1,4 milliard d’euros.

Les forts flux dans le économies administrées a bénéficié de la promotion qui vient de se terminer grâce à laquelle nous avons offert à nos clients en Italie 2% brut sur les nouvelles masses détenues en comptes courants. Je voudrais toutefois souligner l’extraordinaire résultat de 404 millions d’entrées nettes gérées, dans un contexte influencé par le drame de la pandémie et l’effondrement des marchés, auxquels il faut ajouter 370 millions d’euros supplémentaires, actuellement sous épargne administrée, destinés aux fonds propres via le Service Double Chance. Ce qui porte en effet l’engagement global de nos clients à 774 millions d’actifs sur le trimestre.

Alors il commente Massimo Doris, PDG de Banca Mediolanum.

La vraie chose valeur de la conseils Mediolanum a toujours fait la différence notamment dans les moments d’extrême difficulté et éduque ses clients en les préparant aux crises, afin qu’ils saisissent rapidement leurs opportunités en regardant l’avenir avec rationalité. En témoigne la levée de fonds de 147 millions d’euros en mars, avec une augmentation des fonds propres de plus de 400 millions d’euros, grâce également aux mécanismes automatiques de nos services, uniques en leur genre, qui transfèrent progressivement les investissements du secteur monétaire vers le secteur actions .

En ce qui concerne les décaissements de crédits clients et les politiques de protection, les résultats commerciaux confirment leur tendance positive depuis le début de l’année, signe que même en cette période d’isolement, grâce à la pérennité de son modèle d’exploitation et aux investissements technologiques réalisés dans le temps Banca Mediolanum reste proche de ses clients. “