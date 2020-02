Banca Mediolanum se concentre sur les nouveaux PIR: cible 700 millions de dépôts nets

Les résultats 2019 atteints par Banca Mediolanum sont satisfaisants, comme le confirme un entretien du PDG Massimo Doris après la présentation des comptes.

Banca Mediolanum: le bénéfice net dépasse 500 millions d’euros

Le groupe a touché un bénéfice net qui dépasse 500 millions d’euros, enregistrant ainsi un résultat historique pour Banca Mediolanum. En détail, comme indiqué dans la note, l’exercice 2019 s’est terminé avec le meilleur résultat de tous les temps, égal à 565 millions Bénéfice net en hausse de 121%.

«Même les masses ont atteint le le plus haut niveau jamais atteint dans notre histoire avec 84,7 milliards », se souvient Doris. Dans le détail, le chiffre record de 84 716 millions d’euros a été atteint, soit 14% de plus qu’à fin 2018, grâce à la contribution positive du dépôts nets et l’excellente performance des marchés survenue au cours de l’année.

Doris rappelle également comment Banca Mediolanum se confirme comme l’un des groupes bancaires italiens les plus solides avec un Ratio Common Equity Tier 1 au 31 décembre 2019 soit 19,5%.

Cette solidité d’une part et ces comptes plus que dans l’ordre nous ont permis de faire un choix en reconnaissance du travail effectué par nos propres banquier de famille Banca Mediolanum a fait don de 2 000 euros par tête pour un total de 17 millions, ce qui est pour notre groupe un chiffre plus que remarquable. De plus, ces comptes bien rangés nous permettent de sortir une offre très importante sur le marché en proposant 2% brut par an à six mois à un moment où les taux sont négatifs, en l’utilisant pour attirer de nouveaux clients et de nouvelles liquidités. (…) Avec cette offre, nous avons commencé le 8 janvier et je m’attends à un mois de février plus fort car cette offre se poursuivra jusqu’en mars.

Les prévisions 2020 et le retour aux RIP

En ce qui concerne prévisions de collecte pour l’année en cours, Doris dit:

Nous avons pris un bon départ et nous nous attendons à des récoltes plus élevées que l’an dernier et à au moins 5 milliards dépôts nets totaux 2020 dont au moins 3 milliards et demi de dépôts nets gérés.

Doris rappelle comment en janvier 2020, le crédit a également été décaissé pour + 15% par rapport à janvier 2019 avec un total de 198 millions d’euros de crédit décaissé. La collection de protection marque plutôt un + 45% en janvier de cette année par rapport à celui de 2019. Ensuite, concentrez-vous sur les PIR pour lesquels Doris souligne:

Nous avons été les premiers à croire aux PIR en 2017 et nous étions des protagonistes sur le marché et en 2018 nous étions les mêmes. Malheureusement, une réglementation visant à améliorer ces produits est entrée en collision avec d’autres réglementations concernant les fonds et les unités en général, a bloqué l’ensemble du marché et, par conséquent, nous avons mis à zéro en 2019. Depuis fin janvier avec le nouveau changement réglementaire qui à mon avis est encore meilleur que le premier, nous avons redémarré et comptons revenir à pleine capacité et l’objectif est de 700 millions d’entrées nettes sur ces instruments qui, au-delà de porter affaires à la Banque Mediolanum et les rendements pour les investisseurs et les épargnants, je pense qu’ils sont un outil très important pour aider nos entreprises et notre économie.