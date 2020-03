Banco de México Banxico exclut une annonce de politique monétaire

“La plupart des banques centrales ont respecté le calendrier. Nous continuons à identifier les éléments, cela a changé rapidement et vertigineusement. Nous rassemblerons toutes les informations nécessaires à notre décision de politique monétaire », a-t-il déclaré lors de la convention bancaire tenue à Acapulco.

Selon Díaz de León, l’économie mexicaine repose sur trois piliers face aux chocs financiers.

«Il y a trois piliers dans cet environnement macroéconomique: une politique monétaire, qui nous aide à maintenir une inflation faible et stable; des finances publiques viables et un système financier solide et bien capitalisé, capable de résister aux chocs », a-t-il déclaré.

Lors de la réunion de février, la première de cette année, la Banco de México a procédé à la cinquième baisse consécutive du taux de référence, laissant l’instrument à 7%.

Après la réduction de 50 points de base de la Fed, les analystes estiment que Banxico procédera à une réduction similaire, au lieu des 25 points de base qu’il a coupés depuis la mi-2019.

Le gouverneur de Banxico a également déclaré qu’il maintenait une coordination avec le ministère des Finances et du Crédit public (SHCP) pour maintenir la stabilité du taux de change, ainsi que pour mener des actions économiques coordonnées afin de réduire les effets négatifs sur les finances du pays.

