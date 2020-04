Banco de México, responsable de COVID-19

LEE: Banxico lance un plan agressif pour accroître la liquidité sur les marchés

Voici plusieurs problèmes. Premièrement, le financement sera mis à la disposition des institutions bancaires, qui desservent principalement les plus grandes entreprises; D’autres types d’intermédiaires ne sont pas pris en compte, tels que les sofipos, les caisses d’épargne et, encore moins, les sociétés fintech, qui servent de base à la pyramide et aux petites et moyennes entreprises.

De plus, les règles établies stipulent que les crédits (et les entreprises soutenues par ces fonds) doivent avoir une qualité de crédit élevée, supérieure à «A» à l’échelle nationale. Pour commencer, très peu d’entreprises au Mexique ont une cote de crédit, et même en temps normal, moins peuvent encore atteindre une cote élevée.

Nous pouvons donc nous attendre à ce que l’aide soit concentrée dans les grandes entreprises, en particulier celles qui, en raison de leurs capacités ou du type de services qu’elles fournissent, sont les moins touchées par la crise et, par conséquent, celles qui en ont le moins besoin. Des preuves anecdotiques montrent que, malgré les mesures annoncées, les banques sont de plus en plus réticentes à octroyer de nouveaux prêts, y compris à des entreprises solides qui, à d’autres moments, n’auraient eu aucune difficulté à accéder au financement.

Cela ne doit pas être interprété comme une critique de la Banco de México, qui doit en fin de compte veiller à la santé à long terme du système bancaire et il serait hautement irresponsable de ses actions visant à accroître la fragilité des banques, ce qui, à terme, rendrait nécessaire un sauvetage.

Soyons plutôt conscients des limites inhérentes à la politique monétaire et de crédit dans une situation comme la situation actuelle, dans laquelle de nombreuses entreprises sont au bord de la faillite non pas par manque de crédit, mais pour un gouvernement qui ne les laisse pas fonctionner et générer revenu, mais, d’autre part, il est implacable dans la collecte d’autant d’impôts que possible.

Un gouvernement agissant comme un Shylock qui exige qu’il paie la “livre de viande” qu’il doit, même si le respect de cette obligation implique la mort de qui doit payer.

Note de l’éditeur: Rafael Ramírez de Alba est professeur dans le domaine de l’environnement économique à l’IPADE Business School. Suivez-le sur LinkedIn. Les opinions exprimées dans cette colonne appartiennent exclusivement à l’auteur.

