Banco Mediolanum soutient la recherche sur les médicaments à la Fundación Clínic

La Banco Mediolanum a fait don de 100 000 euros à la Fondation de l’Hôpital Clinique de Barcelone pour les projets qu’elle mène dans le but d’investiguer des médicaments sur la phase aiguë du coronavirus.

D’une part, il paie pour toutes les recherches pour un essai clinique qui compare deux stratégies de la phase aiguë de la maladie, pour voir laquelle des deux réduit encore le nombre de patients qui ont besoin d’un traitement en USI, rapporte la banque dans un communiqué. .

De plus, Mediolanum contribue à un don au projet mRNA-CoV2, qui cherche une stratégie innovante pour le développement d’un vaccin contre le virus.

Parallèlement, la banque lancera une campagne par le biais de ses conseillers financiers (les Family Bankers), qui diffuseront le projet de la Fundación del Clínic afin de recevoir des dons de clients pour la recherche du vaccin.

Igor Garzesi, PDG de l’entité, a confirmé sa volonté de s’associer aux efforts sociaux contre Covid-19, et de le faire “à la fois dans les efforts les plus immédiats pour réduire son impact et dans ceux à plus long terme” pour parvenir à un vaccin.

“Nous voulons non seulement nous rejoindre en tant qu’entité, mais aussi impliquer tous nos clients et professionnels dans cet engagement”, a-t-il ajouté.

La Fondation Hospital Clínic, conjointement avec l’Institut de recherche biomédicale August Pi i Sunyer (Idibaps), a entrepris des projets axés sur le pronostic et les facteurs de risque, le traitement, la prévention, l’impact psychologique et l’impact de Covid-19 sur d’autres maladies.

La Clinique est un hôpital public et universitaire, alors que sa fondation est née en 1989 pour apporter un soutien administratif aux chercheurs de la Clinique et Idibaps dans leur activité scientifique; et les réalisations de la fondation de recherche sont partagées à l’échelle nationale et internationale.

Il y a quelques semaines, avec un score de 8,35 sur 10 (contre 7,48 dans le secteur), Banco Mediolanum s’est classée comme la première banque en Espagne dans le classement de la satisfaction globale des clients envers son institution.

La biométrie, la blockchain, l’IoT et l’IA sont importantes dans le développement de stratégies bancaires, mais aucune de ces technologies n’est importante si les humains ne deviennent pas l’objectif principal. Se concentrer sur la création d’une expérience utilisateur exceptionnelle est le facteur de différenciation le plus important pour améliorer la fidélisation de la clientèle.

Un défi relevé par Banco Mediolanum, devenue la banque espagnole avec les clients les plus satisfaits de son institution.

